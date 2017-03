Người hất CSGT lên nắp capô xe được giảm án

Theo hồ sơ, chiều ngày 28-8-2015, Hoàng điều khiển ô tô loại 4 chỗ lưu thông trên QL13 đến trạm đăng kiểm thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để đăng kiểm xe. Khi đến đoạn gần giao lộ ngã tư Bình Triệu, thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì bị phát hiện đăng kiểm và bảo vệ môi trường của xe Hoàng đã hết hạn.

Tổ CSGT Đội Hàng Xanh (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TPHCM) do hai công an Phạm Hoài Hiền và Trần Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu chặn dừng để xử lý.







Bị cáo Hoàng tại phiên xử phúc thẩm

Khi công an yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe và giấy tờ xe, Lê Hoàng không chấp hành và đôi co. Công an yêu cầu đưa xe về đội để xử lý thì Lê Hoàng tiếp tục không chấp hành rồi lên xe nổ máy chạy.

Lúc này, thiếu tá Hiền đang đứng trước đầu xe ô tô, bị bất ngờ anh Hiền chỉ kịp nhảy lên nắp capô tránh. Anh Hiền cố bám vào 2 gạt nước để khỏi té và hô lớn yêu cầu Hoàng dừng xe nhưng Hoàng vẫn ngoan cố phóng xe về phía trước.



Chứng kiến vụ việc, anh Tuấn Anh cùng sự hỗ trợ của người dân đã truy đuổi, chặn đầu xe buộc dừng lại nhưng Hoàng vẫn cho xe chạy. Được khoảng 250m đến trước cửa một công ty Hoàng mới dừng xe, xuống khoá cửa xe rồi bỏ vào trong.

Nhận tin báo, Công an phường đã nhanh chóng có mặt bắt giữ Hoàng và đưa chiếc xe về trụ sở xử lý.

Công an Hiền bị phỏng, trầy xước 2 tay do nắp ca pô quá nóng và ngã xuống đường...