Nhiều lãnh đạo lên tiếng vụ chủ quán Xin Chào

‘Công an huyện Bình Chánh vội vàng, không xem xét toàn diện’ Sáng 21-4, Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt thông tin cho báo chí vụ xử lý hình sự ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào ở Bình Chánh. Chủ trì cuộc gặp là Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP. Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết qua kiểm tra và phát hiện ông Tấn chưa có giấy phép ĐKKD, đồng thời vi phạm thêm bốn lỗi khác, trong đó có lỗi không có giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt với năm lỗi vi phạm. Ông Tấn đã nộp phạt và không khiếu nại. Sau đó, ông Tấn có giấy ĐKKD, có xin cấp GCN ATVSTP. Tuy nhiên, do hồ sơ chưa đảm bảo quy định như diện tích, các biện pháp cách ly, bảo quản, lưu chứa nguyên liệu… nên cơ quan chức năng không cấp giấy. Trong lần kiểm tra thứ hai ngày 10-9-2015, do không có GCN ATVSTP nên ông Tấn được coi là tái phạm. Đây là cơ sở để khởi tố về hành vi kinh doanh trái phép... Tướng Minh khẳng định: “Chúng tôi có căn cứ để khởi tố hình sự, khởi tố bị can ông Tấn”. Tướng Minh cho biết ông cảm thấy bứt rứt khi công an tiến hành tố tụng vụ án này. “Tuy nhiên, đến nay tòa đã phân công thẩm phán là tòa đã chấp nhận hồ sơ chứng cứ vụ án đầy đủ như cáo trạng nêu. Nếu sau phiên tòa, xác định công an huyện sai sót thì Công an TP sẽ xử lý theo đúng chỉ đạo của bí thư Thành ủy” - tướng Minh nói. Các báo đã chất vấn về căn cứ khởi tố vụ án cũng như những hoài nghi về việc làm của Công an huyện Bình Chánh. Trả lời chất vấn của báo Tuổi Trẻ, tướng Minh nói: “Việc kinh doanh của ông Tấn chưa gây ra hậu quả ngộ độc cho khách hàng. Nhưng điều luật quy định là không cần hậu quả vẫn có thể bị xử lý hình sự. Nghiêm trọng ở chỗ ông Tấn ý thức được vấn đề nhưng vẫn cố tình vi phạm. Về phía Công an huyện Bình Chánh thì có sự vội vàng trong vụ này”. Trả lời báo Thanh Niên, cơ sở nào xác định ông Tấn tái phạm về hành vi kinh doanh không phép? Tướng Minh nói: “GCN ATVSTP có phải là giấy phép riêng hay không tôi không có ý kiến thêm…”. PV báo Pháp Luật TP.HCM hỏi: “Ông Bùi Anh Tuấn, Cục phó Cục Quản lý ĐKKD - Bộ KH&ĐT, cho rằng GCN ATVSTP không phải là giấy phép nên không thể áp vào trường hợp vi phạm kinh doanh không có giấy phép riêng để xử ông Tấn. Thuật ngữ giấy phép và GCN trong trường hợp này có tương đồng?”. Tướng Minh trả lời: “Khi áp dụng luật, về nguyên tắc cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các văn bản giải thích BLHS. Hiện nay chúng ta đang có thực trạng nghị định không được áp dụng giải thích BLHS. Về câu chữ, thuật ngữ giấy phép và GCN đang còn lẫn lộn...”. Đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP, cũng thừa nhận Công an huyện Bình Chánh vội vàng, không xem xét toàn diện vấn đề. H.TUYẾT - P.LOAN