Ông Trần Văn Thêm yêu cầu bồi thường 8,3 tỉ đồng

Ngày 1-9, gia đình ông Trần Văn Thêm (80 tuổi, trú xã Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh, người mang án tử 43 năm qua vừa được minh oan) cho biết ông Thêm đã gửi đơn đề nghị cơ quan tố tụng bồi thường oan hơn 8,3 tỉ đồng.

Theo đó, đơn yêu cầu chia thời gian bị oan của ông Thêm thành hai giai đoạn: Giai đoạn bị tạm giam và thụ án là 2.010 ngày; giai đoạn ông được tha tù, tại ngoại nhưng chưa được đình chỉ là 14.530 ngày. Tổng cộng các khoản bồi thường cho cả hai giai đoạn là hơn 8,3 tỉ đồng.

chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công ty Luật Hòa Lợi (Hà Nội), người nhận ủy quyền đại diện pháp lý cho ông Thêm. Ông Hòa cho biết: Ngày 13-8, ông đã gửi đơn đến liên ngành tư pháp trung ương đề nghị bồi thường cho ông Thêm hơn 12 tỉ đồng. “Tuy nhiên, sau khi gia đình ông Thêm tính toán lại các khoản bồi thường, tôi đã thảo sẵn một lá đơn khác với số tiền đề nghị bồi thường là hơn 8 tỉ đồng, đơn này chưa gửi” - ông Hòa nói. Về thông tin ông Thêm đã gửi đơn mới, ông Hòa cho biết sẽ xác minh lại điều này.





Ông Trần Văn Thêm nhận hoa và quà từ Trung tướng Trần Trọng Lượng (thứ ba từ trái), Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an. Ảnh: CHÂN LUẬN

Như đã thông tin, ngày 11-8, ông Thêm đã được liên ngành tư pháp trung ương công khai xin lỗi và công bố quyết định đình chỉ bị can, chính thức minh oan cho ông sau 43 năm mang án tử.

Theo hồ sơ, năm 1970, ông Thêm và em họ đang ngủ trong lều thì bị kẻ cướp đập búa vào đầu. Em họ ông mất tại bệnh viện, ông bị thương. Cơ quan điều tra kết luận ông Thêm phạm tội giết người, cướp của. Tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông bị kết án tử hình dù liên tục kêu oan.

Năm 1976, ông được thả ra tù chỉ với tờ giấy miễn lao động nặng. Sau khi được thả, ông và người nhà gửi đơn kêu oan khắp nơi nhưng vô vọng. Mãi đến gần đây, luật sư Vũ Văn Lợi mới tìm được hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm kết án ông Thêm tại Công an tỉnh Bắc Ninh. Từ đó cơ quan tố tụng mới lần ra sự việc và minh oan cho ông.

Lý giải việc chậm minh oan, lãnh đạo tòa án tối cao cho là vì chiến tranh, chia tách địa giới hành chính tỉnh nên tài liệu bị thất lạc. Đến tháng 4-2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới thu thập được các bản án. Do đó, các cơ quan liên ngành tư pháp đã họp thống nhất về vụ việc của ông Thêm. Kết quả cho thấy ông Thêm không thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Thêm.

Trước đó, ngày 6-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói: “Đối với những vụ án có dấu hiệu oan, chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt để giải quyết oan cho người dân, dẫu án oan ở bất kỳ thời điểm nào. Sắp tới, dư luận sẽ thấy chúng tôi thể hiện trách nhiệm đối với vấn đề này”. Ông Trần Văn Thêm là người đầu tiên được minh oan sau khi Chánh án Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.