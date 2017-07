Lại thêm vụ bắt trộm bị tù tội

Đi báo công an thành… đầu thú Gia đình tôi bị trộm gà đến lần thứ chín mới phát hiện được kẻ trộm. Sau khi tên trộm chạy thoát, tôi tiếp tục truy tìm thì mới phát hiện người này đang nằm bệnh viện nên báo cho công an xử lý. Tôi chỉ nghĩ mình đến công an báo án để xử lý tên trộm, ngờ đâu cuối cùng tôi bị níu áo và người bị xử lý hình sự là tôi. Và khi truy tố, chuyện tôi đến công an báo án trở thành tình tiết tôi đầu thú. Ông NGUYỄN NGỌC ÁNH