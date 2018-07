Sắp xử vụ Dũng Cam hành hạ trẻ em ở Campuchia

Dũng Cam phạm tội tại Campuchia, vì sao xử ở Việt Nam? Dũng Cam sinh năm 1982 tại tỉnh Hưng Yên. Do mẹ ruột Dũng đơn thân nên mang Dũng cho một người họ hàng ở TP Long Xuyên (An Giang) nuôi. Trong vụ án này, vì sao Dũng phạm tội ở Campuchia nhưng không bị dẫn độ về Campuchia để xử lý mà lại bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ở Việt Nam? Theo CQĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao, căn cứ vào BLHS 1999 và BLTTHS 2003 thì việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử Dũng tại Việt Nam là đúng quy định pháp luật. Cụ thể, Điều 344 BLTTHS 2003 quy định cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng Việt Nam từ chối dẫn độ trong trường hợp người bị yêu cầu dẫn độ là công dân nước CHXHCN Việt Nam. Căn cứ nguyên tắc quốc tịch và nguyên tắc chủ quyền quốc gia theo pháp luật quốc tế, quốc gia có quyền từ chối dẫn độ đối với công dân của quốc gia mình. Tuân theo nguyên tắc pháp lý tối cao đó, quốc gia được đề nghị sẽ không chấp nhận yêu cầu dẫn độ công dân quốc gia mình, cho dù người đó phạm tội trên lãnh thổ quốc gia kia. Về bản án 18 năm tù giam mà Tòa Sơ thẩm tỉnh Mondulkiri đã tuyên với Dũng, VKSND Tối cao cho biết không phù hợp với nguyên tắc áp dụng hình phạt quy định trong BLHS 1999 (tội hành hạ trẻ em theo khoản 2 Điều 110 BLHS 1999 có khung hình phạt chỉ từ một năm tù đến ba năm tù). Do vậy, Việt Nam có quyền từ chối thực hiện bản án trên của Tòa Sơ thẩm tỉnh Mondulkiri khi có yêu cầu thi hành. Stefan Struik chỉ thụ án ba tháng Theo nguồn tin của chúng tôi, sau ba tháng bị giam, khoảng cuối tháng 10-2017, Stefan Struik đã được tự do, nhập cảnh vào Việt Nam tìm cách làm thủ tục vào trại giam thăm Dũng Cam. Vì sao bị tuyên án hai năm tù giam nhưng chỉ mới vài tháng Stefan Struik đã ra tù và nhập cảnh vào Việt Nam? Qua tìm hiểu được biết bản án của Tòa Sơ thẩm tỉnh Mondulkiri do các chánh án Suong Chakria, Suy Sophea và Sun Piset đồng ký tên đã “tha tội che giấu tội phạm; xử tội bị can Ly Heng không trình báo vị thành niên bị xâm hại hai năm tù giam nhưng thực tế tội này chỉ tính tám tháng tù giam, phần còn lại là án treo theo Điều 530 và 108 BLHS Vương quốc Campuchia” (nguyên văn).