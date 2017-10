Tài xế kiện CSGT về biển báo giao thông bị thua kiện

Ngày 17- 10, TAND tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo của tài xế xe tải Phan Đình Anh về yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của trưởng Công an TP Vinh; bác kháng cáo của bà Trương Thị Minh (chủ doanh nghiệp) về yêu cầu Công an TP Vinh bồi thường cho bà số tiền hơn 42 triệu đồng.

Tài xế Anh ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Võ (giám đốc Công ty TNHH vận tải-thương mại và dịch vụ Võ Minh) tham gia phiên tòa phúc thẩm.



Tấm biển báo gây tranh cãi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Võ cho rằng: Tại thời điểm vi phạm trên đường không có người hướng dẫn giao thông, cũng không có biển báo tạm thời, chỉ có mỗi biển báo cố định 106b. Nội dung biển báo 106b phải được giải thích theo quy định của pháp luật, quy chuẩn 41 năm 2012, Thông tư 07 năm 2010 đều của Bộ GTVT giải thích khái niệm Tổng trọng lượng xe. Không thể lấy quyết định số 10 của UBND tỉnh Nghệ An để minh họa nội dung biển cấm 106b.



Phía Công an TP Vinh cũng lập luận, quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Anh với các lỗi vi phạm kể trên là đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Việc xử phạt áp dụng các quy định tại Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ; Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 28-7-2014 và Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An ban hành 18-1-2016.

Theo hồ sơ, sáng ngày 8-3-2016, tài xế Anh (34 tuổi, trú xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) lái xe tải của Doanh nghiệp tư nhân Võ Minh (bà Minh chủ doanh nghiệp) từ đường Mai Hắc Đế vào đường Lê Lợi (TP Vinh).

Sau khi HĐXX phúc thẩm tuyên án, chủ tọa mời mọi người nghỉ thì bên khởi kiện đứng hỏi "thế thì tôi không có ý kiến gì tiếp à?...".

Tại đoạn đường này có lắp biển cấm xe tải (biển 106b) có tổng trọng lượng từ 4 tấn trở lên trong thời gian từ 6h đến 22h hàng ngày. Tổ công tác Đội CSGT Công an TP Vinh đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, thông báo lỗi vi phạm đi vào đường cấm nhưng tài xế Anh không hợp tác, không xuất trình giấy tờ xe làm việc.

CSGT buộc phải đưa xe về trụ sở, lập biên bản sự việc có sự chứng kiến của người dân.

Ngày 17-3-2016, Công an TP. Vinh có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Anh với các lỗi: đi vào đường cấm, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ, không mang giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không mang giấy phép lái xe; không mang đăng ký xe... Tổng số tiền xử phạt 4,9 triệu đồng, tạm giữ xe 9 ngày.



Phiên tòa phúc thẩm.

Không đồng ý, tài xế Anh đã có đơn khởi kiện quyết định hành chính của Công an TP Vinh ra tòa án, yêu cầu tuyên hủy quyết định xử phạt hành chính trên và yêu cầu phía Công an TP Vinh hoàn lại tiền xử phạt. Bà Minh cũng có đơn kiện yêu cầu Công an TP Vinh bồi thường số tiền hơn 45 triệu đồng do tạm giữ xe 9 ngày.



Ngày 24-5, TAND TP Vinh xử sơ thẩm. Sau 4 ngày nghị án, sáng 29-5, TAND TP Vinh tuyên bác yêu cầu khởi kiện của tài xế Anh và bác yêu cầu bồi thường thiệt hại của bà Minh.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, tài xế Anh và bà Minh có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

HĐXX phúc thẩm cho rằng, việc Công an TP Vinh ra quyết định xử phạt đối với tài xế Anh là đúng pháp luật, việc kháng cáo của ông Anh là không có căn cứ, bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng. Xét yêu cầu người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan là bà Minh kháng cáo yêu cầu bồi thường số tiền là 42 triệu đồng, xét thấy việc phạt hành chính của Công an TP Vinh là đúng pháp luật nên kháng cáo của bà Minh là không có căn cứ để xem xét.

Sau khi HĐXX phúc thẩm tuyên án, chủ tọa mời mọi người về nghỉ thì ông Võ đứng hỏi: "thế tôi không có ý kiến gì tiếp à". Chủ tọa phiên tòa giải thích "nếu ông không đồng ý với bản án này thì có quyền làm đơn khiếu nại". Sau đó, ông Võ và bà Minh cho biết, sẽ có đơn khiếu nại bản án lên giám đốc thẩm.