Trai Tây lừa tình lẫn tiền của các quý bà

Sau nhiều xét xử và nghị án, chiều 16-7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Ihugba Augustine Chinonso (SN 1986, quốc tịch Nigeria) 16 năm tù; Onu Chinonso Peter (SN 1985, cùng quốc tịch Nigeria) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1991, ngụ TP HCM), Lê Thị Mai Phương (SN 1982, ngụ Hà Nội) lần lượt các mức án 13 và 8 năm tù cùng tội danh trên.

Ngoài ra, toà cũng tuyên phạt Trần Viết Hùng (SN 1982, ngụ Hà Nội), Lê Văn Nhóc (SN 1995, ngụ tỉnh Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) mức án từ 10 đến 16 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, các bị cáo phải bồi thường khoản tiền đã chiếm đoạt cho các người bị hại.



HĐXX nhận định hai bị cáo người Nigeria khiếu nại về việc mình bị ép cung và kêu oan. Nhưng nội dung tố cáo không có tính thuyết phục, không đưa ra bằng chứng chứng minh việc ép cung. Hơn nữa, trong thời gian điều tra, cơ quan chức năng có thông báo Tổng lãnh sự quán Nigeria tại TP.HCM đến giám sát; đồng thời giải thích, phổ biến về quyền mời luật sư tham gia trong quá trình điều tra, xét xử nhưng bị cáo từ chối.



Các bị cáo nghe toà tuyên án

Bị cáo Phương cũng kêu oan, cho rằng mọi việc đều do Tuyết và chồng mình là Hùng bàn bạc, thực hiện. Tuy nhiên, chứng cứ, tài liệu trích xuất từ điện thoại, máy tính và lời khai từ những bị cáo khác, thông tin bị hại cung cấp, HĐXX kết luận cơ quan pháp luật đủ bằng chứng định tội đối với bị cáo này.



Theo hồ sơ, lợi dụng các trang mạng xã hội (facebook, zalo…), một số đối tượng người Nigeria chủ động kết bạn với phụ nữ Việt. Sau đó, những thanh niên này đặt vấn đề tình cảm và đề cập việc gửi tiền, quà từ nước ngoài về tặng nạn nhân. Từ nước ngoài các thanh niên này cấu kết với đồng phạm người Việt Nam giả danh nhân viên công ty vận chuyển, cán bộ hải quan, công an…rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền trước khi nhận quà.

Không chỉ vậy, nhóm này nhắn tin, gửi mail giả thông báo trúng thưởng rồi đề nghị bị hại chuyển tiền vào tài khoản do nhóm này dùng giấy tờ giả đăng ký. Vì ham lợi và cả tin, không ít người sập bẫy.

Cụ thể, tháng 1-2016, bà NTHC quen biết một thanh niên nước ngoài, tự nhận mình là người Anh, qua facebook. Thanh niên này đã dùng thủ đoạn nêu trên lừa bà C. đã gửi hơn 27 triệu đồng cho một "nhân viên vận chuyển", 80 triệu đồng cho "nhân viên hải quan" để được nhận quà "khủng". Đến lúc được một "cảnh sát kinh tế" báo phải đóng 200 triệu đồng mới được nhận hàng thì quý bà này mới nghi ngờ mình bị lừa và báo công an.

Công an xác minh người mạo danh công an là Hùng, nhân viên "công ty vận chuyển" là Phương, vợ Hùng.



Mở rộng điều tra, công an phát hiện năm 2015, Ihugba Augustine Chinonso được đồng bọn cử sang Việt Nam với mục đích tìm người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, hướng dẫn họ chiêu trò lừa đảo. Đến Việt Nam, Ihugba Augustine Chinonso (tức Ben) hợp tác với Tuyết. Qua Tuyết, nhóm này kết nạp thêm vợ chồng Phương, Hùng. Sau một thời gian ngắn, đường dây lừa đảo ngày một phát triển khi có Nhóc, Thành, Hải gia nhập.

Qua xác minh tại ngân hàng, ngoài bà C., rất nhiều nạn nhân gửi tiền vào 80 tài khoản do nhóm tội phạm này dùng giấy tờ giả đăng kí; số tiền lên đến hàng tỉ đồng.