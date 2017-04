Tranh giành địa bàn, xe ôm đâm chết đồng nghiệp

Ngày 18-4, TAND TP.HCM xử lưu động tại chung cư Xóm Cải, quận 5 và tuyên phạt Viên Tô Thái Hùng (SN 1977, ngụ ở quận 6) tù chung thân về tội giết người. HĐXX nhận định bị cáo phạm tội mang tính côn đồ cần xử nghiêm như đề nghị của công tố.



Bị caó Thái Hùng tại phiên xử lưu động

Theo hồ sơ, Thái Hùng và Văn Hùng đều hành nghề chạy xe ôm, giữa hai người nhiều lần xảy ra xích mích trong việc tranh giành khách.

Sáng 7-11-2016, khi đón khách tại đường Xóm Vôi (P.2, Q.5), cả hai xảy ra mâu thuẫn. Một lát sau, thấy Thái Hùng đang chờ khách thì Văn Hùng đến hỏi và có ý không đồng ý cho đón khách tại đây dẫn đến đôi bên cự cãi. Lúc này Thái Hùng bị Văn Hùng dùng tay đánh vào mặt và nắm tóc vật ngã xuống đường. Sự việc được mọi người can ngăn nên Văn Hùng bỏ đi.

Bực tức vì bị đánh, Thái Hùng về nhà lấy dao mang theo người rồi rủ bạn đi đánh trả thù. Người bạn mang theo một cái xẻng trước cùng Thái Hùng đi tìm Văn Hùng.

Đến trước số 74 Trần Chánh Chiếu (P.14, Q.5) thấy Văn Hùng đang uống cà phê nhưng có mặt công an khu vực nên Thái Hùng và bạn bỏ đi. Sau đó, được can ngăn, bạn Thái Hùng vứt xẻng không tham gia nữa. Còn Thái Hùng vẫn bực tức nên sau đó đi bộ quay trở lại dùng dao đâm hai nhát vào ngực Văn Hùng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngay sau khi gây án, Thái Hùng bị quần chúng cùng công an bắt giữ.