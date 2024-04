Đề nghị truy tố bị can sát hại mẹ ruột ở quận 12, TP.HCM 27/04/2024 10:47

(PLO)- Bị can Lê Văn Vàng đã sát hại mẹ ruột rồi vứt một phần thi thể của nạn nhân vào sọt rác.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Văn Vàng về tội giết người. Bị can Vàng đã có hành vi sát hại mẹ ruột ở quận 12 hồi tháng 3-2023.

Theo kết luận điều tra, khoảng 9 giờ ngày 30-3-2023, Vàng đi chơi về đến nhà, thấy mẹ của Vàng là bà PTMN đang ngồi may đồ tại phòng khách.

Lực lượng chức năng đến hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc con sát hại mẹ ruột hồi tháng 3-2023. Ảnh: NT

Nghĩ đến việc bà N hay cằn nhằn, la mắng vì Vàng không đi tìm việc, Vàng xuống dưới bếp lấy một con dao đi đến chỗ bà N đang ngồi may đồ chém liên tục vào cổ bà N. Khi bà N tử vong, Vàng cầm một phần phần thi thể của bà N mang ra để vào sọt rác phía trước rồi đi vào nhà rửa máu dính trên dao.

Sau đó, Vàng bế cháu ruột sang gia đình hàng xóm gửi nhờ rồi về nhà lấy hai con dao đi tìm giết ông LHC (cha ruột Vàng).

Khi đi bộ đến đầu hẻm, Vàng quay ngược về nhà lấy xe máy thì thấy hai cán bộ Công an phường Tân Thới Hiệp, quận 12 cùng bảo vệ khu phố đã có mặt tại nhà Vàng.

Hai cán bộ công an yêu cầu Vàng bỏ dao xuống nhưng Vàng không chấp hành mà còn tiến tới tổ công tác. Thấy vậy, ông NTH (công an phường) liền nổ 3 phát súng lên trời cảnh cáo, yêu cầu Vàng bỏ dao xuống.

Vàng vẫn tiếp tục thách thức tổ công tác nên ông H bắn phát súng thứ 4 vào chân Vàng. Sau khi bị bắn, Vàng ngồi xuống đất, buông 2 con dao ra sân.

Công an đã khống chế và đưa Vàng đi bệnh viện điều trị. Qua kiểm tra, Vàng âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Theo kết luận điều tra, bị can Vàng là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Hành vi của bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ.

Bị can Vàng được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, mong được khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, nam bị can còn bị áp dụng một số tình tiết tăng nặng như phạm tội có tính chất côn đồ, tàn ác.