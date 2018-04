Triển khai đề án phòng, chống tra tấn trên địa bàn TP.HCM

Ông Vũ Thái Hùng, Phó phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: K.P

Ngày 12-1-2018, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Đề án này được thực thi trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng của đề án là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.



Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với công an TP, Sở Lao động-Thương binh và xã hội TP, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Thanh Tra TP triển khai thực hiện đề án trên về phòng, chống tra tấn trên địa bàn thành phố. Một trong những đối tượng quan trọng cần được phổ biến, quán triệt, thực hiện các nội dung của Công ước là cán bộ công tác tại các cơ quan điều tra, các trại tạm giam, tạm giữ, trại giam, viên chức tại các cơ sở cai nghiện ma túy do các cơ quan công an, lực lượng thanh niên xung phong, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội…

Trong đó, nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chồng tra tấn; các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định có liên quan…