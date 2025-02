Hoãn phiên tòa vụ mua bán tài khoản ngân hàng rồi đưa ra nước ngoài 20/02/2025 14:26

Ngày 20-2, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Thị Hương (32 tuổi, ngụ làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP Pleiku) và đồng phạm về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trong số các bị cáo có Phạm Thị Ngát (27 tuổi, em gái của Hương) và Đặng Văn Tuân (30 tuổi, em rể Hương- ngụ xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Hai vợ chồng bị cáo Đặng Văn Tuân và Phạm Thị Ngát tại tòa, vắng mặt bị cáo Phạm Thị Hương. Ảnh: LK

Do bị cáo Hương và 16 người liên quan vắng mặt nên HĐXX tuyên hoãn phiên tòa. Được biết, lý do Hương vắng mặt là do mới sinh con nhỏ, không thể tham dự phiên tòa. Những tài khoản ngân hàng mà Hương đã mua đều được chuyển ra Philippines.

Theo cáo trạng, năm 2022, qua mạng xã hội, Phạm Thị Hương được một công ty ở Philippines tuyển dụng sang làm việc tại TP Makati. Đến tháng 1-2023, công ty này yêu cầu Hương tìm kiếm mua lại các tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc mua bán chứng khoán và mua bán đồng đô la điện tử (USDT).

Hương liên hệ, thỏa thuận với Đặng Văn Tuân tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Hương với giá 500.000 đồng/1 tài khoản. Đồng thời, Hương gửi nhiều thẻ sim điện thoại về cho Tuân, hướng dẫn khi đưa người đến các ngân hàng mở tài khoản phải đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking) bằng các số điện này.

Sau đó, hai vợ chồng Tuân liên hệ, lôi kéo nhiều người đồng bào dân tộc thiếu số trên địa bàn huyện Chư Păh và đưa đến các ngân hàng thương mại ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk để đăng ký, mở tài khoản ngân hàng. Xong việc, Tuân mua lại với giá 300 ngàn đồng/1 tài khoản.

Nhiều cá nhân đã mở từ 3 đến 6 tài khoản ngân hàng, như: anh RCƯ mở 3 tài khoản, bán được 900.000 đồng; RCH mở 5 tài khoản được 1,5 triệu đồng; RCT mở 6 tài được 1,8 triệu đồng… Bản thân Đặng Văn Tuân cũng trực tiếp mở 5 tài khoản, bố mẹ Tuân mở 6 tài khoản ngân hàng để bán lại cho Hương.

Sau khi đã mở xong các tài khoản ngân hàng, Tuân gửi các thẻ ATM, mật khẩu tài khoản và thẻ sim điện thoại đã đăng ký cho Hương qua dịch vụ bưu điện đến các địa chỉ do công ty cung cấp.

Cơ quan chức năng xác định, Tuân đã mua 67 tài khoản ngân hàng của 25 cá nhân và trực tiếp mở 5 tài khoản rồi bán lại cho Hương và được Hương trả số tiền 36 triệu đồng (trong đó, 20,1 triệu đồng chi trả cho 25 cá nhân, thu lợi bất chính 15,9 triệu đồng).