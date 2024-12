Công an tỉnh Nghệ An bắt 41 người liên quan đến mua tài khoản ngân hàng, lừa đảo trên mạng 17/12/2024 17:07

Chiều 17-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 nghi phạm.

41 nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Vũ Trung Kiên (bìa phải) là một trong những đối tượng cầm đầu nhóm thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phát hiện nhóm người Việt Nam cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Trước tình hình trên, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm.

Ngày 15-12, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, và các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an Thái Nguyên, Công an Ninh Bình, Công an Bắc Giang... triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 người.

Tang vật Ban chuyên án thu giữ khi triệt phá nhóm mua tài khoản ngân hàng, lừa đảo trên mạng. Ảnh: CA.

Trong đó, công an xác định Vũ Trung Kiên (30 tuổi, ngụ huyện Vũ Thư, Thái Bình; Phạm Hoàng Hiệp (32 tuổi, ngụ thị xã Thái Hoà, Nghệ An; Vũ Hoàng Nhã (40 tuổi) và Hoàng Xuân Trường (36 tuổi, cùng trú huyện Yên Khánh, Ninh Bình) cầm đầu đường dây phạm tội.

Ngoài lên mạng xã hội lừa đảo, nhóm trên còn thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích cung cấp cho nhóm hoạt động tại Campuchia hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Để thuê, mua được tài khoản, Kiên, Hiệp, Nhã, Trường giao cho Đào Văn Khánh (23 tuổi, trú tại huyện Yên Châu, Sơn La), Bùi Thị Thương (30 tuổi, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội) và Tạ Thị Lan Anh (51 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm các “đại lý” cấp 1 trực tiếp thực hiện. Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng, các đối tượng “đại lý” cấp một tiếp tục tạo dựng và giao các “đại lý” cấp dưới gồm: Đặng Quý Dương (20 tuổi, trú TP Phổ Yên, Thái Nguyên) và Hà Thị Lan (38 tuổi, ngụ huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cùng Trần Thị Lệ Giang (40 tuổi ngụ huyện Vũ Thư, Thái Bình) tìm người cao tuổi, người lao động ít hiểu biết pháp luật để thực hiện thuê, mua tài khoản, thuê mở tài khoản.

Mỗi tài khoản ngân hàng được nhóm nêu trên trả tiền công với giá dao động từ 500 ngàn đến 4 triệu đồng/1 tài khoản. Tiền lừa đảo chuyển vào các số tài khoản thu mua từ người dân, sẽ tiếp tục được kẻ đứng đầu chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đường dây này hoạt động tại ở địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An, đã làm rõ ổ nhóm đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Có bị hại ở Nghệ An đã bị chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng.