Doanh thu 176 tỉ, chỉ kê khai 22 tỉ, giám đốc công ty lãnh án

Ngày 20-2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh ba năm tù về tội trốn thuế.

Trần Trí Mãnh là người từng có ý định chi 20 tỉ đồng để điều chuyển ông Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc đó, hiện là Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ) đi công tác nơi khác, nhằm dễ bề làm ăn.

Theo cáo trạng, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh (gọi tắt là Công ty Gia Thịnh) do Trần Trí Mãnh làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh phụ tùng xe gắn máy, dầu nhớt các loại, có trụ sở tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Từ năm 2018 - 2020, lợi dụng chính sách thuế quy định cho doanh nghiệp tự kê khai, nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trần Trí Mãnh bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn bán hàng, không lập sổ ghi nhận doanh thu và kê khai báo cáo nộp thuế theo doanh thu thực tế.

Mãnh đã chỉ đạo các kế toán nội bộ lập sổ theo dõi riêng cho từng khách hàng, khi bán hàng hóa thì nhập số liệu vào phần mềm bán hàng trên máy vi tính và ghi hàng hóa bán ra kèm số tiền hàng vào sổ khách hàng. Sau đó đưa sổ khách hàng cho nhân viên đem giao hàng cho khách và nhận tiền về đưa kế toán nhập vào mục theo dõi công nợ phần mềm bán hàng trên máy vi tính, cuối ngày in bảng thống kê hàng hóa và số tiền bán được cho Mãnh, Hồng Mỹ Thi (vợ Mãnh) để báo cáo.

Đồng thời, Mãnh thuê người làm báo cáo tài chính, kê khai báo cáo nộp thuế nhưng không cung cấp hết các hóa đơn chứng từ liên quan việc sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty Gia Thịnh, mà kêu vợ Mãnh chuyển một số các hóa đơn, chứng từ cho Hùng để kê khai thuế một phần, nhằm mục đích trốn nộp thuế. Tổng cộng từ năm 2018 đến năm 2020, doanh thu thực tế của Công ty Gia Thịnh là hơn 176 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai thuế số tiền là gần 22 tỉ đồng. Qua đó công ty này đã trốn thuế là hơn 46 tỉ đồng.

Trước đó, Mãnh bị TAND tỉnh An Giang xử phạt tám năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và 11 năm tù về tội đưa hối lộ. Như vậy, tổng cộng hình phạt mà Mãnh phải chấp hành là 22 năm tù.