Trợ giúp pháp lý miễn phí cho hàng trăm người

Ông Nguyễn Minh Chánh, Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước TP.HCM phát biểu tại cuộc họp tổng kết ngày 17-7. Ảnh: K.P

Tại đây, Trung tâm TGPL báo cáo hoạt động của hội đồng TGPL trong sáu tháng đầu năm và phương hướng hoạt động sáu tháng cuối năm 2018.



Theo đó, Công an TP (Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra CATP) phối hợp với Trung tâm TGPL TP tiếp nhận 5.500 tờ gấp pháp luật, 5.500 tờ đơn yêu cầu TGPL và đã phân phát cho các nhà tạm giữ; Công an 24 quận (huyện), Trại tạm giam Chí Hòa, Bố Lá, Phòng An ninh điều tra, các Phòng CSĐT thuộc Công an TP và các đơn vị tiếp nhận đã bố trí sử dụng...

Công an TP cũng duy trì giải thích cho các đối tượng như bị can, người bị tạm giữ, người bị hại, người có quyền lợi liên quan đến vụ án quyền được TGPL. Việc giải thích được lập thành văn bản và lưu trong hồ sơ vụ án…

VKSND TP đã kịp thời chỉ đạo triển khai quán triệt, phổ biến Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đơn vị trực thuộc. TAND hai cấp tại TP.HCM cũng thường xuyên quán triệt, chỉ đạo việc phối hợp và xác định rõ trách nhiệm của tòa án đối với hoạt động TGPL.



Ông Đỗ Khắc Tuấn (áo trắng) Phó Chánh án TAND TP.HCM phát biểu tại buổi tổng kết. Ảnh: K.P

TAND TP.HCM phối hợp với Trung tâm TGPL để tiến hành thành lập và đưa vào hoạt động Phòng tiếp nhận và tư vấn trực thuộc Trung tâm TGPL tại trụ sở tòa án từ ngày 15-4-2016 đến nay…

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp- Chủ tịch hội đồng TGPL phát biểu kết luận: lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cần tiếp tục có sự quan tâm đến công tác TGPL, kịp thời quán triệt Luật TGPL, Thông tư liên tịch số 11 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Hội đồng cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan mình nhằm giúp họ nắm vững các quy định của pháp luật về TGPL. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và Trung tâm TGPL nhà nước để không ngừng nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện công tác TGPL, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác này bằng hình thức tham gia tố tụng…