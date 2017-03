Trộm cắp quen tay

Sau khi chấp hành xong một bản án sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tháng 5-2014, An được trả tự do. Chiều 16-3, An mang theo một chiếc tua vít đã mài dẹp hai đầu đi dọc đường Trần Phú, đến bãi đậu xe tại công viên bờ biển Trần Phú, thấy một chiếc xe máy không có người trông coi, An dùng tua vít bẻ khóa lấy xe đem về nhà giấu. Sau đó An trộm một cái biển số xe máy để gắn vào chiếc xe máy trên rồi sử dụng.



Bị cáo An trước vành móng ngựa. Ảnh: H.VĂN

Khoảng 15 giờ ngày 2-4, An đi bộ đến trước công trình xây dựng 62 Trần Phú, tiếp tục dùng tua vít bẻ khóa lấy trộm chiếc xe máy đem về nhà. Ngày 6-4, Công an phường Ngọc Hiệp đã kiểm tra nhà An, phát hiện và thu giữ hai chiếc xe máy trên. Theo kết quả định giá, hai chiếc xe máy này có giá trị hơn 16,5 triệu đồng.

HOÀNG VĂN