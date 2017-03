Tù chung thân cho bị cáo từng trắng án tội giết người

Sau hai ngày xét xử, ngày 29-3, HĐXX TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Đồng (67 tuổi, ngụ xã Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước) về tội giết người. Tại phiên tòa bị cáo Đồng phủ nhận cáo trạng của VKS tỉnh Bình Phước và cho rằng bị truy tố oan sai. Trong khi đó con của nạn nhân Ửng thì khai rằng chính bị cáo đánh và đẩy nạn nhân xuống giếng… các Luật sư bào chữa cho bị cáo Đồng cũng đưa ra nhiều luận cứ, lời khai của nhân chứng mâu thuẫn và đề nghị tòa tuyên thân chủ mình vô tội. Tuy nhiên HĐXX nhận định với các chứng cứ trong hồ sơ vụ án và qua xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa cần tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.



Bị cáo Đồng từng được tòa sơ thẩm tuyên trắng án. ảnh N.Đ Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tại phiên xử phúc thẩm ngày 24-2-2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định: Việc điều tra, thu thập chứng cứ của cấp sơ thẩm chưa đầy đủ, toàn diện mà tòa sơ thẩm đã tuyên không phạm tội là không có căn cứ nên cần hủy toàn bộ để điều tra lại theo thủ tục chung…



Cáo trạng nêu bị cáo đã giết và đẩy ông Trần A Ửng (ngụ cùng xã) xuống giếng vào sáng 28-1-2013. Vào thời điểm trên, ông Đồng đến nhà ông Ửng uống rượu, đánh bài ăn tiền. Do cháu C. (khi đó hai tuổi, con ông Ửng) khóc nên ông Ửng dừng chơi để dỗ con. Đang thua 36.000 đồng, ông Đồng bắt ông Ửng chơi tiếp. Ông Ửng không đồng ý, dẫn đến cự cãi, xô xát. Ông Đồng đã dùng gạch và khúc gỗ đánh ông Ửng. Ông Ửng bỏ ra ngoài giếng ngồi thì ông Đồng chạy tới xô xuống giếng. Lúc này, hai con của ông Ửng (cháu C. và cháu T., khi đó hơn năm tuổi) khóc và đi ra cổng. Người nhà đi làm về phát hiện ông Ửng chết dưới giếng.

Quá trình điều tra và tại các phiên tòa, ông Đồng đều không nhận tội. Trong khi đó, chứng cứ đặc biệt quan trọng trong vụ án là đồng hồ đeo tay của ông Đồng bị công an xã thu giữ tuy có biên bản tạm giữ tang vật nhưng không có biên bản niêm phong (có người chứng kiến, có bị cáo ký). Tuy nhiên, ông Đồng không thừa nhận đồng hồ có vết màu nâu tại dây quai.

Ngày 24-8-2015, TAND tỉnh Bình Phước không chấp nhận mức án chung thân mà VKS đề nghị. Tòa tuyên bố ông Đồng không phạm tội vì chứng cứ buộc tội mù mờ….