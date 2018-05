VKSND Tối cao rút hồ sơ nghiên cứu vụ án oan tại Đà Nẵng

Ngày 24-5, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan điều tra tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (đóng tại TP Đà Nẵng) đã rút hồ sơ vụ án oan liên quan đến hai giám đốc tại Đà Nẵng mà báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin.

“Cục đã rút hồ sơ từ VKSND TP Đà Nẵng được khoảng 3 tuần rồi. Họ rút về để nghiên cứu. Bây giờ họ vào cuộc điều tra một số vấn đề có liên quan xem có lạm quyền trong quá trình điều tra không, tuy nhiên việc kí các văn bản liên quan đến vụ án thì vẫn thuộc về các cơ quan tố tụng. Dù anh có áp lực gì thì việc ký vẫn là của anh?”, nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin, tới đây Thanh tra của VKSND Tối cao (VKSNDTC) cũng sẽ vào Đà Nẵng để tìm hiểu vụ án oan sai này.



Ông Phan Thanh Trà (áo cộc tay bên phải) một người oan trong vụ án. Ảnh: LÊ PHI.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Bình (41 tuổi, một trong hai người bị oan) xác nhận, Cơ quan điều tra của VKSNDTC đã làm việc với ông về vụ án.

Như đã đưa tin, ngày 13-4-2018, ông Nguyễn Hữu Linh (Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) đã có quyết định đình chỉ vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Nguyễn Tấn Bình (41 tuổi) và Phan Thanh Trà (46 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng).

Theo quyết định này thì việc đình chỉ vụ án khi xét thấy hành vi của ông Bình và ông Trà không cấu thành tội phạm. Theo đó, ông Bình bị giam hơn 5 tháng và ông Trà bị giam 7 tháng.

Cụ thể: ngày 16-3-2017, VKSND TP Đà Nẵng đã có công văn số 106 gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng nội dung từ chối phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trà.

Ngày 22-3-2017, cơ quan ANĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trà và ông Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời ký công văn đề nghị VKSND phê chuẩn các quyết định tố tụng nói trên.

Ngày 24-3-2017, VKS đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt ông Trà nhưng từ chối phê chuẩn đối với ông Bình đề nghị tiếp tục thu thập thêm chứng cứ.

Ngày 10-4-2017, Cơ quan ANĐT tiếp tục có công văn đề nghị VKS phê chuẩn khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với ông Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9-5-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam đối với ông Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 8-2013 đến tháng 2-2014, ông Bình và ông Trà đã thông đồng với nhau thực hiện hành vi thi công lắp máy không đúng với hợp đồng đã ký, thay đổi máy mới thành máy cũ, chiếm đoạt phần chênh lệch 430 triệu đồng của Công ty Cổ phần Chef Meat Việt Nam.

Trả lời về vụ án oan sai này, Nguyễn Hữu Linh (Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) cho biết, việc ra cáo trạng truy tố hai ông này là do thời điểm đó do đánh giá của các cơ quan cho là có tội. “Nhưng sau đó xem xét lại thì thấy không đủ chứng cứ buộc tội cho nên theo quy định pháp luật thì phải đình chỉ vụ án”, ông Linh nói.

Về vấn đề xin lỗi và bồi thường cho người bị oan sai, ông Linh cho biết, theo quy định của luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước thì người bị oan có đơn yêu cầu, sau khi xem xét đơn đó với các yêu cầu của họ như thế nào thì mới xem xét.



“Bởi vì trong Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước cho người bị oan thì có cả bồi thường về mặt tinh thần lẫn vật chất, kể cả công khai xin lỗi trước người bị oan”, ông Linh lý giải.