Vụ HS 15 tuổi tạt acid trưởng CA xã: Bị cáo được giảm hai năm tù

Ngày 2-3, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa phúc thẩm xử vụ Nguyễn Mai Trung Tuấn (sinh năm 2000, ngụ huyện Thạnh Hóa, Long An) cố ý gây thương tích. Tòa đã tuyên giảm án cho bị cáo Tuấn từ bốn năm sáu tháng tù xuống còn hai năm sáu tháng tù. Đây là mức thấp nhất theo đề nghị của đại diện VKS.

Phiên tòa có đến chín luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho bị cáo Tuấn.

Theo hồ sơ, ngày 14-4-2015, đoàn cưỡng chế của huyện Thạnh Hóa đến nhà ông Nguyễn Trung Can, cha của bị cáo Tuấn, cùng một số hộ khác vận động chấp hành quyết định cưỡng chế của UBND huyện Thạnh Hóa về giải tỏa đất làm dự án bờ kè. Ông Can và hơn 10 thành viên trong gia đình không chấp hành mà dùng dao, kéo, acid, xăng... chống trả lại đoàn cưỡng chế. Bị cáo Tuấn đã tạt ca acid vào những người đang thi hành công vụ làm ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Công an xã Thạnh An, bỏng 35%.





Bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HN

Sau phần xét hỏi, VKS nhận định hành vi của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng, dùng hung khí nguy hiểm, tòa sơ thẩm tuyên bị cáo tội cố ý gây thương tích là không oan. Tuy nhiên, viện cho rằng mức án sơ thẩm bốn năm sáu tháng tù là quá nghiêm khắc nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ hai năm sáu tháng tù đến ba năm tù.

Bào chữa cho bị cáo, các luật sư cho rằng vụ án có nhiều sai sót nghiêm trọng trong bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Long An dẫn đến thiếu khách quan; một số chứng cứ không rõ ràng nên đề nghị tòa tuyên bị cáo vô tội hoặc hủy án, giám định lại thương tật người bị hại.

Đại diện VKS cho rằng cơ quan giám định pháp y tỉnh Long An hoàn toàn có đủ cơ sở pháp lý, giám định viên đủ trình độ năng lực. Đại diện VKS chỉ căn cứ vào các kết quả của cơ quan chuyên môn. Viện lý giải sở dĩ có sự chênh lệch về tỉ lệ vết thương là do áp dụng nhiều phương pháp khác nhau và việc giám định tùy… lúc này, lúc khác.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm, bản án của tòa sơ thẩm tuyên là phù hợp. Tuy nhiên, cũng cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do bị lôi kéo, phạm tội khi chưa thành niên, thành khẩn khai báo. Sau khi bị cáo kháng cáo, gia đình bị cáo đã nộp khắc phục một phần hậu quả, người bị hại đã xin giảm án cho bị cáo. Từ đó, tòa tuyên giảm án cho bị cáo hai năm tù.