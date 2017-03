Vụ 'Xin Chào': UBND huyện Bình Chánh đang tiến hành kỷ luật 2 cán bộ

Sáng 25-4, UBND huyện Bình Chánh đã tổ chức cuộc họp liên quan đến việc sai phạm trong quá trình tiếp nhận và cấp các loại giấy tờ cho ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào.

Ông Huỳnh Văn Phạm Hồng - Chánh Văn phòng UBND huyện Bình Chánh cho biết đến nay UBND huyện đã xác định được hai cán bộ sai phạm. Trong đó có một cán bộ thuộc Phòng Y tế và một cán bộ thuộc phòng tiếp nhận và trả hồ sơ.

Ông Hồng khẳng định phía UBND huyện đang làm rõ sai phạm của hai cán bộ này nhằm xử lý kỷ luật và trước mắt có thể đình chỉ công tác.

Trước đó, sau cuộc chất vấn của báo chí xung quanh việc cấp giấy chứng nhận kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho ông Tấn, UBND huyện đã thừa nhận có nhiều sai sót.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 4-9-2015 lúc nhận hồ sơ đến khi trả hồ sơ cho ông Tấn vào ngày 29-9-2015, Phòng Y tế huyện Bình Chánh thực hiện chưa đúng quy trình thẩm định điều kiện để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngoài ra cũng không có văn bản trả hồ sơ cho ông Tấn.



Quán cà phê Xin Chào của ông Nguyễn Văn Tấn. Ảnh: Phương Loan

Về trường hợp của ông Nguyễn Văn Bỉ làm căn chòi rộng khoảng 98 m², cột cây, mái lá, vách lá để chứa vật tư. Sau đó UBND thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh đã lập biên bản vi phạm hành chính vì cho rằng ông xây dựng nhà ở tại đô thị không có giấy phép, yêu cầu ông Bỉ ngưng thi công công trình. Sau đó UBND huyện Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt hành chính ông 6,25 triệu đồng, đồng thời buộc phá dỡ công trình.

Tiếp đó ông Bỉ dựng lại căn chòi khác với diện tích 35 m². Nhưng UBND thị trấn Tân Túc tiếp tục lập biên bản vi phạm, UBND huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt hành chính.

Sau đó Công an huyện Bình Chánh có công văn đề nghị và UBND huyện đã hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính lần hai. Ngày 19-1-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bỉ về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo Điều 270 BLHS.

Liên quan đến các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố đối với ông Bỉ, ông Huỳnh Văn Phạm Hồng cho biết về phía UBND đã giao cho Phòng Quản lý đô thị huyện xem xét lại hồ sơ, xác minh làm rõ để có hướng xử lý tiếp theo.

Theo diễn biến mới, hiện Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an Bình Chánh rút lại kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Bỉ.