Xét xử băng nhóm trùm giang hồ Mười Thu

Theo cáo trạng, năm 2010 Nguyễn Văn Cầm (39 tuổi) từ Nghệ An vào Bình Dương làm nghề môi giới bất động sản cùng với đàn anh giang hồ Nguyễn Trọng Mười (tự Mười Thu, quê Nghệ An), Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Kiên (cùng quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Đồng (Đồng “Lầy”) nên quen biết với Trần Tiến Thành (ngụ thị xã Dĩ An).

Bị cáo Mười tại phiên tòa xét xử tội gây rối trật tự công cộng.



Một thời gian sau, Thành vay bị cáo Cầm số tiền 50 triệu đồng với lãi “cắt cổ” 10%/tháng. Sau đó Thành mượn thêm tiền vài lần nữa tính cả gốc lẫn lãi lên tới 260 triệu đồng.

Đến tháng 10-2010, tới hẹn, Thành không có tiền trả nên Cầm nhiều lần điện thoại đòi nợ. Cầm hẹn Thành đến nhà “đại ca” Mười Thu để thỏa thuận trả tiền. Nhưng đến khi gặp mặt, Thành vẫn không có tiền trả nên Cầm lớn tiếng chửi, đập nát điện thoại Thành. Lúc này Hải, Kiên và Đồng “Lầy” từ trong nhà Mười bước ra hỗ trợ Cầm hăm dọa Thành.

Cầm lấy một con dao tự chế đuổi chém Thành nhưng không được. Chưa dừng lại ở đó, Cầm tiếp tục dùng một đoạn gậy đuổi đánh Thành. Thấy vậy Thành bỏ chạy nhưng bị đồng bọn của Cầm bao vây yêu cầu ngồi bàn ghế đá nhà Mười Thu. Lúc này Mười Thu về đến nhà và cho Thành thêm ba ngày nữa để trả nợ.

Sau ba ngày vẫn không thấy Thành trả tiền nên Cầm, Kiên, Đồng “Lầy” đến công ty Thuận Kiều (thị xã Dĩ An) để tìm Thành nhưng không thấy. Lúc này Cầm nhắn tin sẽ chém Thành. Sợ hãi, Thành nhờ một người quen nói chuyện với “đại ca” Mười Thu để xin khuất nợ và đồng ý viết giấy cam kết.

Tại nhà Thành, Kiên và Đồng đứng trước cổng còn Cầm vào nhà đưa cho mẹ và vợ Thành xem các giấy cam kết trả nợ 300 triệu đồng. Sau đó Cầm bắt hai người phụ nữ này trả nợ nếu không sẽ đưa Thành đi. Lúc này Mười Thu đến nhà Thành “lệnh” cho cả bọn ra về.

Nửa tháng sau, vợ Thành đưa cho Cầm số tiền 100 triệu đồng. Đến ngày 30-12-2012, vợ Thành hẹn Cầm để đưa tiếp số tiền 160 triệu nhưng lúc này Cầm đang ở Nghệ An nên Mười đứng ra nhận.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, công an thị xã Dĩ An lần lượt bắt giữ Mười Thu và đồng bọn về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.