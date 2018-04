Xử 3 cán bộ NH: Ngân hàng chưa xác định được thiệt hại

Ngày 19-4, TAND TP Cần Thơ tiếp tục ngày xét xử thứ hai đối với vụ Lê Thanh Hải – nguyên giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ cùng hai thuộc cấp và ba người khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong ngày xét xử thứ hai, VKS, HĐXX và các luật sư tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo về các khoản vay của các công ty và các cá nhân liên quan đến truy tố của cáo trạng.

Đại diện Agribank khi được hỏi nhiều lần cho rằng chưa xác định được thiệt hại từ các khoản vay của các công ty và cá nhân liên quan đến vụ án này.



Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân khi trả lời luật sư vẫn cho rằng mình bị oan... Ảnh: NN

Trong phần xét hỏi buổi sáng, bị cáo Nhân (nguyên giám đốc công ty Tây Nam) nói không đồng ý với cáo trạng quy buộc bị cáo lấy tiền vay để mua tài sản đấu giá. Bị cáo này vẫn cho rằng mình không có tội như cáo trạng nêu…

Tuy nhiên, trong phần xét hỏi buổi chiều, bị cáo Thi (nguyên giám đốc công ty Tân Tiến) cho biết, nguồn tiền mà công ty Tân Tiến gửi vào Agribank lấy lãi là từ khoản vay 258 tỉ của công ty Tây Nam. “Việc gửi tiết kiệm là do anh Nhân chỉ đạo tổ kế toán, khi gửi tiết kiệm xong bị cáo có báo cáo lại cho anh Nhân” – Thi nói.

Bị cáo Thi cũng cho rằng “lời khai của anh Nhân là sai sự thật… Số tiền vay ưu đãi 258 tỉ được chuyển vào công ty Tân Tiến do anh Nhân toàn quyền sử dụng. Anh Nhân sử dụng vào nhiều mục đích như trả nợ cho mẹ 10 tỉ, trả nợ vay cho các công ty trong nhóm công ty của anh Nhân, mua bất động sản…”.



Bị cáo Phạm Tường Thi thì cho rằng Nhân khai sai sự thật! Ảnh: NN

Trong phần làm việc buổi chiều, tòa mời tổ điều tra viên (ĐTV) của vụ án gồm ba thành viên ra tòa để giải thích một số nội dung liên quan đến ý kiến của bị cáo và luật sư.

Cụ thể, chủ tọa yêu cầu ĐTV giải thích về ý kiến của bị cáo Nhân ngày hôm qua có nói không nhận kết luận điều tra bổ sung. ĐTV cho biết, bản kết luận điều tra bổ sung có tống đạt cho bị can Nhân cùng các bị can khác. Tuy nhiên bị can Nhân không nhận với lý do không có luật sư tham gia. Cơ quan điều tra có lập biên bản với sự chứng kiến của cán bộ quản lý giam giữ. Điều tra viên cho rằng, cả hai BLTTHS 2003 và 2015 đều không bắt buộc khi tống đạt quyết định phải có luật sư.

Tại tòa, có luật sư đề nghị tòa hoãn xử để trưng cầu giám định lại hoặc định giá lại vì “chúng tôi cho rằng không khách quan, ngay cả ngân hàng còn chưa biết thiệt hại là bao nhiêu”. Có luật sư cho rằng các bị cáo không được nhận hay thông báo về kết quả thẩm định giá trị các tài sản này là vi phạm về tố tụng.

Việc này, ĐTV cho biết, BLTTHS năm 2003 không có quy định các kết quả định giá tài sản cơ quan điều tra phải tống đạt hay thông báo cho bị can, bị cáo biết. Quy định này chỉ có trong BLTTHS 2015. Tuy nhiên, thời điểm khởi tố các bị can thì áp dụng BLTTHS năm 2003.

ĐTV cũng cho rằng, việc định giá tài sản trong vụ này được thực hiện theo quy định của BLTTHS và Nghị định 26/2005. Liên quan đến nhiệm vụ định giá và chuyên môn định giá do các hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự các tỉnh, thành thực hiện theo quy định, việc có thông báo cho các đương sự hay không do hội đồng định giá tài sản quyết định chứ không phải do cơ quan điều tra…



Điều tra viên giải thích các vấn đề mà bị cáo Nhân nêu ra ở tòa theo yêu cầu của chủ tọa phiên tòa. Ảnh: NN

Ngày mai (20-4), tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, cáo trạng mới nhất truy tố các bị can Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh (nguyên là giám đốc, trưởng phòng và cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại về tài sản cho Agribank số tiền hơn 304 tỉ đồng…

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến phiên tòa trong các bản tin tiếp theo.