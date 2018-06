Bán đảo Triều Tiên bước vào giai đoạn cam go

Năng lực hạt nhân Triều Tiên đến đâu? Triều Tiên có 141 địa điểm sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, theo thống kê năm 2014 của tổ chức phi lợi nhuận chính sách toàn cầu Rand Corporation (Mỹ). Quy mô kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên vẫn chưa được công khai. Các chuyên gia ước chừng Triều Tiên có 10-70 quả bom hạt nhân. Bom hạt nhân có thể được sản xuất từ plutonium hay từ uranium làm giàu, Triều Tiên có cả hai thành phần này. Báo cáo của Hàn Quốc năm 2016 nói Triều Tiên đã sản xuất được 50 kg plutonium, đủ cho 6-10 quả bom. Trong khi đó, nhà vật lý hạt nhân Siegfried Hecker (Mỹ) từng sang Triều Tiên năm 2010 ước tính nước này có 250-500 kg uranium làm giàu, đủ sản xuất 25-30 quả bom. Tiến trình giải trừ không thể bỏ qua việc đóng cửa sản xuất plutonium, uranium làm giàu. Trong báo cáo năm 2017, chuyên gia Kim Young-nam tại Ủy ban An toàn và an ninh hạt nhân Hàn Quốc cho rằng có hơn 10.000 người đang làm việc trong lĩnh vực hạt nhân Triều Tiên, 300 người trong số đó trực tiếp phát triển vũ khí hạt nhân. Hạt nhân Triều Tiên vẫn đang đe dọa Mỹ Chuyên gia về Triều Tiên Bruce Klingner cho rằng tuyên bố chung tại Singapore không ràng buộc Triều Tiên nhiều như các thỏa thuận hai bên đã có năm 1994, năm 2005 mà cuối cùng đã đổ vỡ. Nói như Giám đốc Chính sách phi hạt nhân hóa Kelsey Davenport tại Hiệp hội Kiểm soát vũ khí (Mỹ), cách tốt nhất để kiểm tra sự thành công của thượng đỉnh vừa rồi là chờ xem các cuộc thương lượng sắp tới có giúp hai bên thống nhất được định nghĩa giải trừ hạt nhân và các biện pháp giải trừ cụ thể, có thể thẩm tra mà Triều Tiên sẽ làm hay không. Trả lời phỏng vấn NPR, cựu cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice nhận định đến lúc này hạt nhân Triều Tiên vẫn là đe dọa thực sự và hiện hữu với Mỹ.