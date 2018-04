Bạo loạn nhà tù ở Mỹ, 7 người thiệt mạng

Trận ẩu đả kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ tại nhà tù Lee Correctional Institution ở TP Bishopville, bang South Carolina. Đây là vụ bạo lực đẫm nhất trong thời gian gần đây ở bang này. Kể từ tháng 1-2017 đến nay, đã có 20 tù nhân thiệt mạng do bạn tù sát hại tại bang South Carolina.



Hầu hết các nạn nhân dường như thiệt mạng vì những vết chém, vết đâm bằng những con dao tự chế trong nhà tù. Đây là loại vũ khí khá phổ biến ở khắp 21 nhà tù tại bang South Carolina.

Nhà tù Lee Correctional Institution giam giữ khoảng 1600 tù nhân, trong đó có những tên tội phạm nguy hiểm nhất.

Hàng rào dây kẽm gai tại nhà tù Lee Correctional Institution ở TP Bishopville, bang South Carolina. Ảnh: THE GUARDIAN



Vụ bạo lực xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 15-4. Tuy nhiên mãi đến 3 giờ sáng ngày 16-4 tình hình mới được kiểm soát. Hiện chính quyền vẫn chưa xác định được nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả.



Theo các chuyên gia, các vụ bạo lực trong nhà tù tại bang South Carolina có thể xảy ra vì nhiều lý do như hoạt động băng nhóm, thù địch và ngày càng có nhiều điện thoại di động được tuồn lậu vào nhà tù. Tuy nhiên nguyên nhân lớn nhất là do thiếu nhân viên và quản lý trại giam.

Bảy tù nhân thiệt mạng trong vụ ẩu đả tại nhà tù. Ảnh: ABC NEWS



Hiện bang South Carolina có hơn 600 vị trí trống trong các nhà tù. Theo tờ báo địa phương The Post and Courier, nguyên nhân cho sự thiếu hụt nhân lực này là do mức lương thấp. Một nhân viên trại giam thường có mức lương khởi điểm hằng năm khoảng 27.000 USD, thấp hơn lương của một tài xế lái xe chở rác.



Tình trạng thiếu hụt nhân lực trong nhà tù cũng xảy ra ở nhiều bang khác ở Mỹ. Tổ chức Pew Charitable Trusts cho biết nhiều bang như Kansas, Nebraska, New Mexico, Michigan, Missouri và West Virginia cũng đang gặp phải vấn đề tương tự.