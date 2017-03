Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ điều trần

Tuần báo Navy Times của hải quân Mỹ đưa tin tàu USS Lassen tuần tra trong năm tiếng và đi qua 72 hải lý thuộc quần đảo Trường Sa. Báo dẫn nguồn từ quan chức Mỹ cho biết trong quá trình tàu Mỹ tuần tra, ba tàu Trung Quốc bám theo gồm một tàu khu trục, một tàu hộ tống và một tàu đổ bộ thủy-bộ. Tàu khu trục Trung Quốc đã cho một trực thăng cất cánh. Hải quân Mỹ nhận xét các thao tác của tàu Trung Quốc là an toàn và chuyên nghiệp. Báo nhận định ứng xử chuyên nghiệp là đặc điểm rất quan trọng để tránh xảy ra khiêu khích. Tiêu điểm 5 thực thể nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp thuộc tuyến tuần tra tàu khu trục USS Lassen của Mỹ đi vào trong phạm vi 12 hải lý sáng 26-10. Đài truyền hình CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết như trên. *** Trong khi Trung Quốc ngày càng gia tăng thách thức về tự do hàng hải ở châu Á-Thái Bình Dương, điều quan trọng hơn bao giờ hết là Mỹ có quyền bay qua, đi tàu và hoạt động ở nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Thượng nghị sĩ JOHN MCCAIN