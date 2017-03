Boko Haram vẫn còn là mối đe dọa

Tuyên bố chung của hội nghị quốc tế về Boko Haram tại Abuja (Nigeria) đã ghi nhận như trên.

Tham dự hội nghị có 11 nước châu Phi, Cao ủy Đối ngoại EU Federica Mogherini và Tổng thống Pháp François Hollande là nguyên thủ quốc gia duy nhất ngoài châu Phi có mặt. Ông nhận định bọn Boko Haram đã phải lùi bước nhưng vẫn còn là mối đe dọa.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đánh giá ngoài nỗ lực quân sự thì cần xây dựng niềm tin nơi các nạn nhân khủng bố. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken kêu gọi phải phát triển bền vững và toàn diện để khủng bố khỏi ngóc đầu dậy, ví dụ như chính sách đối với những người từng theo Boko Haram.

Từ năm 2009, bọn khủng bố Boko Haram đã sát hại hơn 20.000 người ở vùng hồ Chad. Hơn 2,6 triệu dân phải tản cư. Lực lượng đa quốc gia gồm 8.500 binh sĩ Nigeria và các nước láng giềng được thành lập hồi tháng 7-2015 vẫn còn hoạt động lộn xộn. Ngày 13-5, Hội đồng Bảo an LHQ đã báo động về quan hệ giữa Boko Haram với IS (Boko Haram đã tuyên thệ trung thành với IS cách đây một năm) và tình hình khủng hoảng nhân đạo ở vùng hồ Chad.