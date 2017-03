Brunei và Malaysia tìm hòa bình trên biển

Ngày 11-8 (giờ địa phương), Đài Tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời nghị sĩ Francisco Acedillo ở Philippines cho biết theo tin tình báo, một tàu hải giám Trung Quốc đã thả neo cách đây hơn một tháng gần tiền đồn-tàu đổ bộ Sierra Madre của Philippines trên bãi Cỏ Mây. Trên tàu có một tiểu đội Philippines canh gác. Chuyên gia Carl Thayer ở Học viện Quốc phòng Úc phân tích tàu Trung Quốc sẽ không dám manh động. Lý do: Tàu Sierra Madre do Mỹ đóng, sau đó chuyển cho Philippines, do đó theo Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines thì Mỹ sẽ quan tâm nếu các binh sĩ Philippines bị tấn công trên Thái Bình Dương. _________________________________ Điều đặc biệt quan trọng là các nước tranh chấp trong ASEAN cần phải đoàn kết. Trên cơ sở đó, các nước có thể giải quyết vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán dựa trên Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông. Thủ tướng Malaysia DATO NAJIB