Các chuyên gia Trung Quốc phản đối hộ chiếu mới

Điều này không giải quyết được bất kỳ tranh chấp nào với các nước láng giềng và chúng tôi có thể chờ đợi thêm phản ứng từ các nước khác”.

Báo Christian Science Monitor (Mỹ) ngày 27-11 (giờ địa phương) đã dẫn ví dụ nêu trên để cho thấy ngay cả các chuyên gia TQ cũng không đồng tình với chuyện in bản đồ có “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu mới của TQ.

Báo The Guardian (Anh) cùng ngày cũng đã dẫn lời GS Tra Đạo Huỳnh ở Học viện Quan hệ quốc tế nhận định về việc nhà cầm quyền TQ quyết định in bản đồ gây nhiều tranh cãi lên hộ chiếu mới, lý do thực sự thật là khó hiểu. Ông nói: “Chúng tôi có nhiều cơ quan ban ngành và nhiều cá nhân (lãnh đạo) khác nhau. Thỉnh thoảng mọi người cho rằng mọi việc đều được phối hợp rất chặt chẽ, tuy nhiên điều đó không phải luôn luôn xảy ra”.

Trả lời báo The Guardian, GS Bruce Jacobs ở ĐH Monash (Úc) cho rằng in bản đồ khẳng định chủ quyền ở các khu vực còn tranh chấp ở biển Đông sẽ gây phản tác dụng đối với TQ.

Trong khi đó, báo Wall Street Journal (Mỹ) ngày 28-11 dẫn lời Giám đốc Tang Siew Mun ở Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Malaysia) ghi nhận hộ chiếu mới của TQ đang gây tổn thương cho quan hệ ASEAN-TQ và sẽ làm gia tăng căng thẳng hiện tại ở biển Đông. Ông nhận định động thái này cho thấy Bắc Kinh thiếu quan tâm đến tính nhạy cảm của ASEAN.

THẠCH ANH