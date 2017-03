Chiến binh IS đội lốt tài xế taxi bị bắt tại Nga

Theo RT, nghi phạm này còn nằm trong danh sách truy nã quốc tế. Tuy nhiên, danh tính tên tuyển mộ khủng bố đội lốt tài xế taxi trên hiện chưa được Nga công bố.



Người đàn ông trên đã bị bắt giữ trong một hoạt động đặc biệt có tên mật là “Taxi”. Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cho biết hoạt động này diễn ra tại thủ đô Nga trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 13-4 vừa qua.

“Tổng cộng có đến 173.000 tài xế taxi đã bị kiểm tra. Một trong số họ nằm trong danh sách truy nã quốc tế vì các hoạt động khủng bố. Nghi phạm này đã tuyển mộ những người ủng hộ IS” - ông Kolokoltsev nói.

Theo ông Kolokoltsev, sau đợt kiểm tra kết quả khảo sát cho thấy hơn 40% tài xế taxi ở Moscow là người ngoại quốc đến từ các nước láng giềng Nga.



Hơn 40% tài xế taxi ở Moscow là công dân của các nước láng giềng Nga. (Ảnh: REUTERS)



“Trong số họ, ít nhất 902 người đã bị buộc tội trước đó liên quan đến các tội hình sự”. Vị quan chức cho biết thêm 14 người đã bị bắt vì tội giết người. Trong khi đó, một số cá nhân bị bắt về tội hiếp dâm và bắt cóc.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cài cắm một lực lượng lớn trên khắp thế giới để phục vụ chiến dịch tuyển mộ của nhóm này. Hầu hết hoạt động tập trung vào các thanh thiếu niên bị tước quyền công dân, những người sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình cho lý tưởng thánh chiến.

Bên cạnh phương tiện truyền thông xã hội, bọn khủng bố sử dụng các dịch vụ tin nhắn online phổ biến, hoạt động ở các cộng đồng Hồi giáo và các trung tâm tôn giáo cũng như tuyển dụng thông qua gia đình và bạn bè.

IS còn chủ động tuyển mộ phụ nữ, những người sẵn sàng kết hôn với các chiến binh. Đầu tháng 4 năm nay, cơ quan an ninh Liên bang Nga (SFB) đã bắt giữ một số chiến binh IS vì các cáo buộc tuyển mộ tân binh và lên kế hoạch tấn công khủng bố.