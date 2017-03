Cố vấn của bà Clinton cũng từng gặp đại sứ Nga

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm 12-3 cho biết Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak cũng đã từng tiếp xúc với “những người làm việc cho viện nghiên cứu cố vấn cho bà Hillary Clinton hoặc người cố vấn của bà Clinton”.

“Nếu bạn nhìn vào những người có liên quan tới bà Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử của bà ấy, bạn sẽ thấy rằng ông ấy (Đại sứ Nga Sergey Kislyak) có rất nhiều lần gặp gỡ với họ” - tờ The Hill dẫn lời ông Dmitry Peskov nói. Theo ông Peskov, công việc của Đại sứ Nga Kislyak là gặp gỡ các quan chức từ cả hai phía ứng cử viên để trao đổi về “quan hệ song phương”.



Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, Đại sứ Kislyak được cho là từng nhiều lần liên lạc với các phụ tá thân cận của ông Trump trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016.

Phát ngôn viên của Tổng thống Putin khẳng định các cuộc tiếp xúc này không nhằm mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. “Không hề có cuộc gặp gỡ nào liên quan đến cuộc bầu cử hay tiến trình bầu cử. Do vậy, nếu bạn nhìn vào việc này với quan điểm muốn phỉ báng Nga thì bạn sẽ nói rằng đại sứ Nga đã can thiệp vào các hoạt động tranh cử của bà Clinton. Nhưng điều này là vô nghĩa, bởi nó không phải là sự thật” - ông Peskov nói.

Phụ tá thân cận của ông Putin cũng cho biết tổng thống Nga chưa bao giờ lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. “Bạn nên nhớ rằng Tổng thống Putin, trong chiến dịch tranh cử, chưa bao giờ trả lời trực tiếp câu hỏi nào về việc ông ấy sẽ ủng hộ ứng viên nào. Ông ấy luôn nói rằng Nga sẽ tôn trọng lựa chọn của người dân Mỹ” - ông Peskov khẳng định.

Tuy nhiên, sau đó phát ngôn viên của ông Putin cũng thừa nhận rằng tổng thống Nga có thiện cảm với ông Trump hơn bà Clinton do cựu ngoại trưởng Mỹ tỏ ra không thân thiện với Nga trong khi đối thủ đối thủ đảng Cộng hòa của bà rất mở lòng cho việc cải thiện quan hệ Nga-Mỹ.