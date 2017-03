Đã tìm thấy máy bay chở 54 người mất tích ở Indonesia

Máy bay rơi thuộc "sổ đen" Trigana Air là hãng hàng không nội địa của Indonesia, bắt đầu hoạt động vào năm 1991. Ủy ban Châu Âu liệt Trigana Air vào danh sách đen những hãng hàng không không được phép bay trên không phận châu Âu kể từ năm 2007 vì 2 nguyên nhân: i) lo ngại về tiêu chuẩn an toàn hoặc ii) môi trường pháp lý tại quốc gia chủ quản. Trigana Air từng vướng 14 sự cố nghiêm trọng kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1991, theo cơ sở dữ liệu trực tuyến Mạng An toàn Hàng không. Nếu tính cả sự cố mới nhất này, 10 máy bay của Trigana Air gặp tai nạn. Ngày 11-2-2010, chiếc ATR-42-300F PK-YRP mã hiệu 168 của Trigana Air rơi xuống một ruộng lúa sau khi hỏng động cơ. 2 người bị thương nặng sau sự cố. Ngày 8-4-2012, chiếc DHC-6 Twin Otter của hãng chở 8 hành khách và thành viên phi hành đoàn trúng đạn trong lúc hạ cánh tại sân bay Mulia ở tỉnh Papua. Cả hai phi công mất kiểm soát do bị thương. Họ đã điều khiển máy bay đâm vào một tòa nhà ở sân bay. Một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương sau sự cố này.