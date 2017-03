Đánh bom tại Bỉ: 34 người chết

Bỉ bị tấn công, Pháp tăng cường 1.600 quân Ngày 22-3, tại cuộc họp báo ở điện Elysée, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve thông báo: “Sáng nay, sau khi biết tin xảy ra tấn công ở Brussels, tôi quyết định triển khai bổ sung 1.600 cảnh sát và hiến binh trên cả nước nhằm kiểm soát biên giới và bảo vệ các cơ sở hạ tầng hàng không, hàng hải và đường sắt”. Ông kết luận: “Mức độ đe dọa hiện nay cực kỳ cao”. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cảnh báo: “Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh”. Ông đánh giá nguy cơ hiện nay còn cao hơn vụ tấn công khủng bố ở Paris ngày 13-11 năm ngoái. Văn phòng tổng thống Pháp phát thông báo của Tổng thống François Hollande đánh giá: “Các vụ tấn công ở Brussels cho thấy toàn châu Âu đã bị tấn công”. Sau khi xảy ra tấn công ở Bỉ, các nước châu Âu đã siết chặt an ninh và kiểm soát biên giới.

Tại Anh, cảnh sát đã được tăng cường tại các địa điểm nhạy cảm, trong đó có giao thông công cộng. Sân bay Gatwick ở London thông báo thắt chặt an ninh. Hà Lan củng cố kiểm soát ở sân bay và biên giới giáp với Bỉ. Tại Đức, AFP đưa tin cảnh sát liên bang cho biết đã tăng cường kiểm soát an ninh tại sân bay (ảnh), nhà ga và biên giới với Bỉ. Pháp và Đức đã thành lập các tổ xử lý khủng hoảng. Tại Mỹ, cảnh sát New York thông báo đã củng cố an ninh để đề phòng. Cảnh sát ghi nhận đến giờ không có dấu hiệu vụ tấn công ở Bỉ liên quan đến New York. Tại Washington, cảnh sát đã tăng cường tuần tra trên tàu điện ngầm. Ủy ban châu Âu thông báo đã nâng mức báo động từ màu vàng lên màu cam và treo cờ rủ tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công ở Bỉ. ____________________________________ 34 người chết và khoảng 170 người bị thương trong hai vụ nổ ở sân bay Brussels và trạm tàu điện ngầm Maelbeek. Tại sân bay Brussels có 14 người chết, 81 người bị thương. Số thương vong còn lại tại trạm tàu điện ngầm.