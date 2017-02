Êkíp ông Trump gặp tình báo Israel bàn về Trung Đông

Các quan chức cấp cao từ cơ quan tình báo đối ngoại Israel Mossad gần đây đã bí mật sang Mỹ gặp các cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn phối hợp chính sách về Trung Đông.

Cuộc gặp diễn ra hai tuần trước, trước khi ông Trump nhậm chức hai ngày, báo Ha’aretz (Israel) dẫn thông tin từ một quan chức Israel không nêu tên cho biết.



Trong phái đoàn quan chức tình báo Israel sang Mỹ có Giám đốc Mossad Yossi Cohen và Quyền Cố vấn an ninh Quốc gia Jacob Nagel. Đại diện phía Mỹ trong cuộc gặp là Trưởng Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn và hai cố vấn an ninh khác.



Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Israel Mossad Yossi Cohen. Ảnh: NEWSWEEK



Hai bên đã trao đổi thông tin và bàn về nhiều vấn đề ở Trung Đông, trong đó có Iran, Syria và cuộc xung đột Israel - Palestine.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận thông tin Ha’aretz nêu rằng có việc hai ông Cohen và Nagel sang Mỹ gặp ông Flynn nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Theo lịch, Tổng thống Trump sẽ gặp Thủ tướng Netanyahu vào ngày 15-2 tới.

Quan hệ giữa Mỹ và Israel xuống thấp trong thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, đặc biệt sau khi bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi Israel ngưng xây dựng các khu định cư ở các vùng đất tranh chấp với Palestine.

Cuối tháng 12-2016, ngoại trưởng Mỹ khi đó là John Kerry đã lên tiếng chỉ trích việc làm này của Israel và ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine.