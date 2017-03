FBI: Bà Clinton dùng điện thoại riêng chỉ đạo không kích ở nước ngoài

Hãng tin Sputnik ngày 12-6 đưa tin, giữa lúc bà Hillary Clinton đang đến gần hơn đề cử đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống năm 2016, ngày càng nhiều vụ bê bối liên quan tới sử dụng email cá nhân của bà tiếp tục bị phanh phui. Theo báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), trong khoảng thời gian 2011-2012 khi bà Clinton giữ chức ngoại trưởng Mỹ, bà đã sử dụng điện thoại cá nhân để phê chuẩn cho CIA tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Pakistan và nhiều quốc gia khác như Yemen, Somalia, Afghanistan.



Bà Clinton dùng điện thoại BlackBerry trong khi ngồi trên một máy bay quân sự năm 2011 - thời bà còn làm ngoại trưởng. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, do các cuộc không kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng với con số lên tới 1.000 người, trong đó có 200 trẻ em chỉ tính riêng ở Pakistan, đã khiến giới chức nước này phản đối các cuộc không kích bằng máy bay không người lái do vậy Bộ Ngoại giao Mỹ buộc phải chọn cách can thiệp. Thực tế, Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó đã chỉ trích việc CIA chọn thời điểm không thích hợp, song không phản đối các mục tiêu không kích.



Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng CIA đã thông báo trước cho Bộ Ngoại giao Mỹ về thời điểm không kích, thậm chí có những lần chỉ báo trước khoảng nửa giờ đồng hồ. Do đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ lúc đó là bà Clinton cùng với các trợ lý của mình chính là những người đã phê chuẩn các cuộc tấn công như vậy.

Báo cáo của FBI cho biết các trợ lý của bà Hillary đã chuyển các thông báo của CIA tới máy chủ chứa email cá nhân của bà.

Do tính cấp bách của chiến dịch không kích, cựu ngoại trưởng buộc phải sử dụng điện thoại di động, phương tiện trao đổi thông tin tiện lợi nhất, nhanh chóng nhất, để xử lý. Tuy nhiên, điện thoại cá nhân không phù hợp với một chiến dịch mang tính bảo mật cao của Mỹ.

Hôm 9-6, cùng ngày khi Tổng thống Obama chính thức công khai ủng hộ bà Clinton tranh cử tổng thống, Nhà Trắng thừa nhận FBI đang điều tra vụ việc của bà Clinton theo hình thức điều tra hình sự. FBI dự kiến sẽ thẩm vấn bà Clinton trong mua hè này. Song giới quan sát cho rằng bà Clinton khó có khả năng phải đối mặt với một bản cáo trạng nhưng vụ việc ít nhiều sẽ gây trở ngại cho chiến dịch tranh cử của bà.

Trước đó, bức ảnh bà Clinton sử dụng chiếc điện thoại BlackBerry khi đang ngồi trên một chiếc máy bay quân sự sang Tripoli (Lybia) năm 2011 - thời bà còn làm ngoại trưởng đã bị rò rỉ. Bức ảnh đã khơi lại vụ điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về cáo buộc bà Clinton đã sử dụng địa chỉ email riêng trong quá trình bà làm ngoại trưởng.