Hạ viện Brazil xúc tiến luận tội tổng thống

Tân Hoa xã đưa tin sáng 17-3 (giờ địa phương), ông Lula tiến hành nghi thức nhậm chức chánh văn phòng tổng thống. Ngay sau đó, thẩm phán liên bang Itagiba Catta Preta Neto đã yêu cầu dừng quy trình bổ nhiệm. Thẩm phán nêu lý do quyết định bổ nhiệm ông Lula là can thiệp vào hoạt động của cảnh sát, Bộ Nội vụ và bộ máy tư pháp. Thẩm phán khẳng định quyết định bổ nhiệm ông Lula có bàn tay can thiệp trực tiếp của Tổng thống Dilma Rousseff vào hoạt động bộ máy tư pháp. Vài giờ sau, tại cuộc họp báo, luật sư của chính phủ thông báo đã khiếu nại quyết định của thẩm phán lên Tòa án Tối cao. 1 phiếu chống và 433 phiếu thuận là kết quả biểu quyết thành lập ủy ban đặc biệt của Hạ viện hôm 17-3 để điều tra luận tội Tổng thống Dilma Rousseff. ____________________________ Tiếng gào của bọn đảo chính không làm tôi đi chệch hướng. (Tổng thống Dilma Rousseff phát biểu trong lễ nhậm chức của tân chánh văn phòng tổng thống Lula da Silva sáng 17-3)