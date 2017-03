Iraq điều tra thực hư cái chết của thủ lĩnh IS

Phía Iraq cho biết họ đã tiến hành tấn công nơi họp kín của IS ở Karabla (tỉnh Anbar), trong đó xác nhận tám nhân vật cấp cao dưới trướng thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi đã thiệt mạng. Hiện vẫn chưa rõ số phận của al-Baghdadi ra sao sau vụ ném bom.



Nhiều nguồn tin giấu tên trong quân đội Iraq tiết lộ thủ lĩnh IS đã bí mật đi khỏi cuộc họp trước vụ không kích. Việc lên tiếng xác nhận từ phía quân đội Iraq là nhằm xóa bỏ những tin đồn cho rằng người cầm đầu IS đã thiệt mạng trong vụ oanh tạc.



Bản tin về thực hư cái chết của thủ lĩnh IS được thông báo sau khi lực lượng liên quân tiến hành 24 cuộc ném bom nhằm vào cứ điểm của IS hôm 11-10. Ảnh: REUTERS

Tính từ lúc tự xưng bản thân là “lãnh đạo” của thế giới Hồi giáo hồi năm ngoái, al-Baghdadi đã thoát được rất nhiều vụ tấn công do lực lượng chống IS có Mỹ dẫn đầu. Một trang Twitter vừa qua được cho của IS cũng đăng rằng tin thủ lĩnh họ thiệt mạng là tin thất thiệt.

Một quan chức Mỹ giấu tên ở Baghdad (Iraq) cho hay phía Mỹ vẫn chưa tận mắt thấy tình trạng sức khỏe thật sự của nhân vật này sau chiến dịch không kích.

Tuy nhiên, vị quan chức này xác nhận có hai vụ không kích diễn ra, một vào lúc đoàn xe chở al-Baghdadi trên đường đến cuộc họp và hai là ngay tại địa điểm họp, khiến nhiều lãnh đạo cấp cao IS hoặc chết hoặc bị thương nặng.



Abu Bakr al-Baghdadi trong một buổi truyền giáo và khích động thánh chiến tại Mosul hồi năm ngoái. Ảnh: AP

Sau vụ việc, trên Twitter, IS đăng đàn khẳng định dù thủ lĩnh của họ có bị sát hại thì Nhà nước Hồi giáo tự xưng trải rộng trên nhiều khu vực ở Syria và Iraq vẫn tồn tại.

Sử dụng ngọn cờ thánh chiến vì nền một vương quốc Hồi giáo, al-Baghdadi đã chiêu mộ rất nhiều chiến binh tử vì đạo trên khắp thế giới, gây bất ổn tại Trung Đông và nhiều khu vực lân cận.

Điều này buộc Mỹ, Nga và phương Tây phải vào cuộc không kích tiêu diệt các phần tử khủng bố cực đoan.