IS bắn tỉa nhà báo Hà Lan

Ngày 2-10, nhà báo tự do người Hà Lan Jeroen Oerlemans bị một tay súng bắn tỉa IS bắn chết ở TP Sirte (Libya), hãng tin CNN (Mỹ) dẫn thông tin từ lực lượng dân quân Al-Bunyan Al-Marsous đang thực hiện chiến dịch truy quét IS ở Libya.

TP biển Sirte là một trong những thành trì cuối cùng của IS ở Libya sau khi Mỹ hỗ trợ lực lượng dân quân Al-Bunyan Al-Marsous truy quét IS dưới sự cho phép của quân đội Libya. Từ khi bị tăng cường truy quét, các tay súng bắn tỉa của IS làm việc tích cực hơn để giữ lãnh thổ.

Nhà báo Oerlemans bị trúng đạn ở ngực và chết ngay lập tức.



Hà Lan Jeroen Oerlemans là nhà báo thứ 10 bị giết ở Libya kể từ cuộc biểu tình Mùa xuân Ả rập năm 2011. Ảnh: TWITTER

Năm 2012, nhà báo Oerelmans cùng một nhà báo nữa tên John Cantlie làm việc cho tờ Sunday Times của Anh từng bị phiến quân bắt cóc khi đang đưa tin tại Syria nhưng được thả tự do sau đó một tuần (từ ngày 17 đến 26-7).

Nói với CNN hồi tháng 9, BS Nabeel Aqoub làm việc tại TP Sirte cho biết các tay súng bắn tỉa IS chủ ý bắn vào khu vực xương sống mục tiêu, để đảm bảo nếu mục tiêu không chết thì cũng không thể tiếp tục làm việc chống phá IS. “Các tay súng bắn tỉa thường nhắm vào khu vực xương sống mà không chọn đầu và tim, vì các vết thương ở đầu và tim nếu không làm mục tiêu chết thì rồi mục tiêu sẽ được chữa lành và vẫn sẽ tiếp tục chống IS được”.

Theo số liệu từ Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ), Oerlemans là nhà báo thứ 10 bị giết ở Libya kể từ khi xung đột ở nước này bắt đầu từ cuộc biểu tình Mùa xuân Ả rập năm 2011.

“Libya hiện vẫn là nơi cực kỳ nguy hiểm, tuy nhiên gần đây số lượng nhà báo trở lại Libya để đưa tin về cuộc xung đột và biến động chính trị ở Libya lại tăng lên. Cái chết của nhà báo Jeroen Oerlemans một lần nữa nhắc chúng ta nhớ có những con người đã phải trả những cái giá đắt nhất để mang lại thông tin, hình ảnh, video từ những tuyến đầu cho chúng ta” - CNN dẫn lời Phó Giám đốc điều hành CPJ Robert Mahoney.