IS tháo chạy khỏi khu vực đầu não vào giữa đêm

Theo thông báo của SDF, một đoàn xe chở các tay súng IS đã tháo chạy giữa đêm khỏi TP Raqqa mang theo gần 400 dân thường làm “lá chắn sống”. Hiện vẫn chưa rõ liệu đoàn xe của IS có bao gồm các tay súng nước ngoài hay không. Phía SDF cũng chưa nắm được thông tin còn bao nhiêu tay súng IS đang cố thủ. Trước khi đợt di tản này diễn ra, còn từ 300 đến 400 phần tử IS chiến đấu bên trong TP, theo Reuters.



SDF đồng ý thương lượng cho một số tay súng IS tại Raqqa rời khỏi TP nếu chấp nhận buông súng. Ảnh: SDF

Lực lượng vũ trang do Mỹ hỗ trợ đang rất gần với mục tiêu tái chiếm hoàn toàn TP từng được xem là “trái tim” của IS. Vào năm 2014, Raqqa là một trong những TP lớn đầu tiên của Syria rơi vào tay IS, sau đó được nhóm khủng bố dùng làm đầu não hoạch định các chiến dịch quân sự tại Syria và tấn công khủng bố ở nhiều nước.



Theo phát ngôn viên của SDF Mostafa Bali, đoàn xe rời khỏi Raqqa khuya 14 và rạng sáng 15-10 là các phần tử IS cuối cùng chấp nhận buông súng và di tản theo lời đề nghị của SDF. Liên minh các tay súng Ả Rập và người Kurd muốn thông qua thỏa thuận lần này để đẩy nhanh tốc độ tái chiếm TP, theo Reuters.

Trong khi đó, phát ngôn viên liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ SDF Ryan Dillon vẫn nhận định thận trọng: “Chúng tôi dự đoán giao tranh bên trong TP sẽ vẫn rất khốc liệt”. Ông cũng khẳng định liên quân do Mỹ dẫn đầu không dính líu đến thỏa thuận di tản giữa các tay súng IS tại Raqqa và SDF.