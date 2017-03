IS tổ chức phát kẹo ‘ăn mừng’ máy bay Nga rơi

(PLO) - Hiện việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có can dự trong vụ trong rơi máy bay Nga ở tỉnh của Ai Cập Sinai hay không vẫn chưa ngã ngũ. Chính quyền Anh nghi ngờ có bom trên máy bay, Ai Cập và Nga tuyên bố hẵng còn quá sớm để khẳng định bất cứ, còn IS thì đã tổ chức phát kẹo cho trẻ em và “ăn mừng”.