IS tung video đe dọa ‘máu chảy thành sông’ ở Trung Quốc

Theo AFP, một nhóm chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền tây Iraq hôm 28-2 đã công bố một đoạn video kéo dài nửa tiếng, đưa ra lời đe dọa Trung Quốc. Các chiến binh này có gốc thuộc dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc, theo công ty phân tích tình báo SITE (Mỹ).



Nhiều năm qua, Trung Quốc cáo buộc những nhóm ly khai người Duy Ngô Nhĩ đã tiến hành một loạt các vụ tấn công ở khu tự trị Tân Cương, nơi sinh sống của đa số người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh cũng cảnh báo khả năng những người này có liên quan tới các nhóm chiến binh nước ngoài.

Trong đoạn video công bố hôm 28-2, một chiến binh người Duy Ngô Nhĩ đã ra lời đe dọa nhằm vào Trung Quốc trước khi xử tử một nạn nhân bị cho là gián điệp.



Một hình ảnh được chụp lại từ đoạn video đe dọa tấn công Trung Quốc của các chiến binh IS. Ảnh: VOCATIV



“Các người! Chúng tôi là các chiến binh IS. Chúng tôi sẽ đến nơi ở của các người để tiêu diệt các người bằng các vũ khí của chúng tôi. Chúng tôi sẽ khiến máu chảy thành sông và trả thù cho những ai bị đàn áp” – chiến binh này nói.

Trong đoạn video, có các cảnh chiến binh IS, có cả trẻ em, mang vũ khí hạng nặng ra lời đe dọa, cầu nguyện và giết các gián điệp. Đoạn video cũng cho thấy hình ảnh các cảnh sát chống bạo động Trung Quốc đang canh gác các nhà thờ Hồi giáo, tuần tra các khu chợ của người Duy Ngô Nhĩ và bắt giữ người ở khu vực được cho là phía tây Trung Quốc. Ngoài ra còn có hình ảnh lá cờ Trung Quốc bốc cháy trong lửa.

Theo TS Michael Clarke, một chuyên gia về Tân Cương tại ĐH An ninh Quốc gia Úc, đây dường như là “lời đe dọa trực tiếp đầu tiên” của IS nhằm vào Trung Quốc. “Đoạn video cho thấy Trung Quốc rất chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của những lời đe dọa của các chiến binh thánh chiến”. Trước đây, IS hiếm khi đề cập tới Trung Quốc trong các video đe dọa của nhóm này.

Trung Quốc những năm trở lại đây tăng cường hàng loạt biện pháp nhằm siết chặt an ninh tại Tân Cương nhưng nhiều vụ tấn công chết chóc vẫn xảy ra. Tháng trước, một vụ tấn công bằng dao tại khu vực này đã khiến tám người thiệt mạng, trong đó có ba nghi phạm tấn công.



Lực lương an ninh Trung Quốc canh gác tại một địa điểm ở Tân Cương. Ảnh: ASIA NEWS

Đoạn video của IS được công bố cùng ngày lực lượng cảnh sát Trung Quốc tuần hành qua các khu phố tại Tân Cương nhằm răn đe các đối tượng khủng bố. Đây là đợt tuần hành mới nhất nằm trong các biện pháp chống khủng bố của Trung Quốc tại Tân Cương.



Nhà chức trách Trung Quốc gần đây đã treo thưởng 5 triệu nhân dân tệ cho những cá nhân phát hiện bất kỳ âm mưu khủng bố nào tại Tân Cương hoặc những người “dám đối phó, làm bị thương hoặc hạ gục” những đối tượng tấn công khủng bố.

Các chuyên gia hiện nghi ngờ về sức mạnh của các chiến binh Duy Ngô Nhĩ. Một số người cho rằng Trung Quốc đang thổi phòng mối đe dọa khủng bố tại nước này nhằm cho thấy các biện pháp an ninh cứng rắn của chính quyền Bắc Kinh. Hồi tháng 7-2016, một nhóm chuyên gia đến từ Mỹ cho biết có thể các biện pháp kiểm soát tôn giáo gắt gao của Trung Quốc đã khiến hơn 100 công dân của nước này gia nhập IS.