Lo gián điệp Trung Quốc, Obama đổi chỗ họp

Tổng thống Mỹ đã lưu trú tại khách sạn nổi tiếng Waldorf-Astoria ở New York trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, Tổng thống Obama đã quyết định thay đổi địa điểm do có những lo ngại về gián điệp Trung Quốc.



Tập đoàn Hilton Worldwide đã bán thương hiệu khách sạn này cho một doanh nghiệp Trung Quốc vào năm ngoái. Việc này khiến Mỹ phải tỏ ra quan ngại về tình hình an ninh. Sau cuộc mua bán, khách sạn nổi tiếng này tuyên bố sẽ tiến hành “một cuộc đổi mới lớn”. Tuyên bố này khiến các quan chức an ninh Mỹ càng thêm nghi ngờ.



Tổng thống Obama đã quyết định thay đổi địa điểm họp do có những lo ngại về gián điệp Trung Quốc. (Ảnh: Express)

Tổng thống Obama và đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ đến New York hằng năm để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên năm nay sẽ chuyển đến ở tại khách sạn The New York Palace. Khách sạn Waldorf-Astoria là nơi lưu trú ở các đại sứ tại Liên Hợp Quốc từ năm 1947 và là nơi ở chính của vô số đồi tổng thống Mỹ.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest, thông tin chi tiết về lịch trình của tổng thống trong 2 tuần tại New York chưa được xác nhận, tuy nhiên có thể chắc chắn rằng tổng thống và phái đoàn sẽ ở tại khách sạn The New York Palace.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi “xem xét việc hay đổi hoàn cảnh” trước “những mối lo ngại về an ninh có thể xảy ra.”

Ông nói: “Quyết định về địa điểm lưu trú của Đại sứ của Mỹ nhất định phải xét đến nhiều yếu tố, bao gồm cả chi phí, nhu cầu của chính phủ và phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cũng như bất kỳ mối quan ngại về an ninh có thể xảy ra.”