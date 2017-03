Mỹ có biệt kích hải quân đầu tiên bị giết hại bởi IS

Vụ việc xảy ra trong đợt giao tranh đã kéo dài nhiều tháng trong khu vực giữa phiến quân IS và lực lượng người Kurd thân Mỹ. Đây là thương vong trong chiến đấu trực tiếp thứ ba của Mỹ kể từ khi nước này bắt đầu cuộc chiến chống IS vào năm 2014.

Theo Reuters, một quan chức giấu tên đã cho biết người lính bị thiệt mạng là một biệt kích SEAL, một trong những lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Mỹ thường thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Viên quan chức giấu tên còn cho biết người lính SEAL có mặt tại Iraq trong vai trò cố vấn cho các lực lượng địa phương chống lại IS. Danh tính người lính bị thiệt mạng hiện chưa được tiết lộ.



Hiện trường vụ đánh bom xe tại Nahrawan, Iraq ngày 30-4. (Ảnh: Fox News)

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest bày tỏ lòng thương tiếc trong buổi họp báo: “Cái chết của người lính nhắc nhở chúng ta về những hiểm nguy mà những nam nữ quân nhân phải đối mặt hàng ngày”.

Theo nhóm kháng chiến người Kurd, vụ tấn công xảy ra gần thị trấn Tel Asqof, cách Mosul 28 km. Vào rạng sáng 3-5, binh lính IS đã chiếm được thị trấn song lại bị nhóm người Kurd đánh bật ra khỏi khu vực trong cùng ngày.

Vụ việc diễn ra chỉ nửa tháng sau khi Mỹ thông báo kế hoạch gửi thêm 200 binh lính đến Iraq nhằm cố vấn cho các lực lượng địa phương chống lại phiến quân IS. Trả lời về thương vong mới nhất này, Nhà Trắng cho biết người lính bị thiệt mạng ở cách sau chiến tuyến 3-5 km và không phải trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Liên quân đồng loạt phản công tại nhiều nơi

Trong tuần này, nhiều thành phố lớn tại Iraq và Syria đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào phiến quân IS.



Lực lượng địa phương người Kurd trong một buổi diễn tập của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong tháng 3. (Ảnh: NPR)



Theo lãnh đạo nhóm dân quân người Kurd tại Tel Asqof, IS đã sử dụng nhiều người đánh bom liều chết và xe hơi gắn bom để công phá tuyến phòng thủ tại đây. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của các máy bay F-15 và máy bay không người lái, lực lượng địa phương đã đẩy lùi thành công các đợt tấn công này.



Hội đồng An ninh Khu vực người Kurd cho biết khoảng 80 binh lính IS cùng 25 phương tiện di chuyển đã bị phá hủy vào hôm 3-5. Lực lượng người Kurd cũng cố thủ thành công tại mặt trận Bashiqa, cách trung tâm khu vực 40 km về phía tây. Năm ngoái, quân đội Iraq cũng đẩy lui được quân IS khỏi thành phố Hit, đẩy lực lượng phiến quân lui về các đồng bằng dọc bờ phía bắc sông Euphrates.

Ngày 2-5, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tấn công nhiều thành phố do IS nắm giữa. Tại Mosul các đợt không kích đã tiêu diệt được sáu nhóm binh lính IS, hai phương tiện di chuyển, ba thùng vũ khí, một ổ súng cối cùng nhiều mục tiêu khác. Tại Falluja, quân đội Iraq cũng đánh vào năm cứ điểm phòng thủ cùng nhiều cầu đường trong khu vực.



Tại Syria, các đợt không kích tại các thành phố Al Shadaddi, Ar Raqqah and Mar’a đang cũng đã tiêu diệt được một trung tâm tài chính của IS, một kho vũ khí và hai đơn vị cấp chiến thuật.



Mặc dù đạt được nhiều thành quả đáng kể, Mỹ vẫn lo ngại tình trạng đấu đá chính trị và tham nhũng tại Iraq có thể làm dấy lên xung đột giữa chính quyền Shi’ite và các cộng đồng người Sunni trong khu vực.