Mỹ tiết lộ danh sách các nước có thể can thiệp bầu cử 2018

“Tôi có thể chắc chắn rằng đó thực sự là mối quan ngại về an ninh quốc gia liên quan tới sự can thiệp của Trung Quốc, Iran và Triều Tiên mà chúng ta đang có những biện pháp để ngăn chặn. Vì thế cả bốn quốc gia đều đáng quan ngại” - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngụ ý thêm tới Nga trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 19-8.



Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: RT

“Ông đã phát hiện bất kỳ động thái cụ thể nào liên quan tới Trung Quốc trước đây chưa?” - người dẫn chương trình hỏi ông Bolton. “Tôi sẽ không đi vào cụ thể về những gì tôi thấy hay không thấy nhưng tôi có thể nói rằng nếu nhìn vào cuộc bầu cử năm 2018, hiện có bốn quốc gia mà chúng tôi đang quan ngại nhất” - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói.

Ông Bolton đưa ra những bình luận trên sau khi ông nhận được câu hỏi liên quan tới dòng trạng thái trên Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nói rằng thật ngớ ngẩn khi chỉ tập trung vào Nga trong khi mối đe dọa can thiệp bầu cử cũng có thể đến từ Trung Quốc.