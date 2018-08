Mỹ: Trung Quốc rải tiền khuếch trương ảnh hưởng tại Mỹ

Theo một báo cáo vừa được công bố của Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung thuộc Quốc hội Mỹ, TQ đang thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhằm khuếch trương ảnh hưởng của mình khắp nước Mỹ.



Chiến dịch được thực hiện từ sự phối hợp cùng lúc nhiều biện pháp: dùng tiền, tác động nhằm lay chuyển các chính sách quan trọng, gây ảnh hưởng đến những người hay phát ngôn quan điểm.

Báo cáo dài 39 trang của Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung tập trung phân tích tổ chức United Front - có nhiệm vụ tăng cường quyền lực mềm của TQ.

“United Front giữ vai trò đẩy mạnh hình ảnh toàn cầu có lợi cho TQ. Tổ chức này tạo áp lực để những người sống trong các xã hội mở và tự do tự kiểm định, tránh bàn luận về các vấn đề bất lợi cho đảng Cộng sản TQ. Tổ chức này cũng đồng thời quấy rối và làm suy yếu các nhóm chỉ trích các chính sách của Bắc Kinh” - RT trích dẫn báo cáo.

Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình (phải) trong lễ khánh thành một viện Khổng Tử tại thủ đô London (Anh) năm 2015. Ảnh: REUTERS



Theo báo cáo trên, nhiều tổ chức có tiếng tăm tại Mỹ đều từng nhận tài trợ trực tiếp từ các nhánh của chính phủ TQ hoặc từng hợp tác trong các dự án do United Front cấp kinh phí. Trong số này có ĐH John Hopkins và các trung tâm nghiên cứu như Hội đồng Đại Tây Dương, Viện nghiên cứu Brookings, Trung tâm Carter.

Một nguyên nhân giải thích cho việc tài trợ này là vì TQ tin người nước ngoài sẽ dễ chấp nhận một thông điệp tuyên truyền hơn nếu thông điệp đó đến từ các nguồn không liên quan tới TQ.

Ngoài ra, chính phủ TQ cũng đang phát triển một hệ thống các tổ chức “thường dân”, gồm 142 hội sinh viên và học giả TQ tại Mỹ (CSSA) và hơn 100 viện Khổng Tử.

Thông thường, các tổ chức này hoạt động với mục đích thúc đẩy trao đổi văn hóa, giới thiệu ngôn ngữ, sự kết nối và văn hóa TQ. Tuy nhiên, theo báo cáo, trên thực tế, các tổ chức này chỉ là những “tấm bình phong” cho các hoạt động tình báo và tuyển dụng tình báo của TQ. Các tổ chức này cũng là phương tiện để thúc đẩy các chương trình có lợi cho TQ, bao gồm cả việc đối phó với các đối thủ địa chính trị của nước này, như Đài Loan.



Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cảnh báo TQ có thể sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới. Ảnh: AP



Theo các tác giả báo cáo, quyền lực mềm của TQ đã được mở rộng một cách đáng kể dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong khi đó, theo ông Larry Wortzel - một thành viên của Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung thì “hầu hết người Mỹ và nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ không biết gì về quy mô hoạt động của hệ thống này”.

Ông Wortzel cho biết Quốc hội Mỹ đã được thông báo về kết luận báo cáo và đã chỉ đạo phải tăng rà soát các tổ chức TQ bảo trợ, gắn mác đó các đơn vị tình báo TQ ở nước ngoài. Việc làm này nhằm để Mỹ cảnh giác, thận trọng hơn với các ý định của các tổ chức này.

Trước đó, ông John Bolton - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã cảnh báo TQ có thể sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, cảnh báo này không được cân nhắc một cách nghiêm túc vì truyền thông Mỹ quan tâm đến sự can thiệp của Nga hơn là mối đe dọa ngấm ngầm từ TQ.