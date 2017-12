Mỹ-Israel ra kế hoạch hành động chung đối phó Iran

Các quan chức Mỹ và Israel vừa đạt được kế hoạch hành động chiến lược nhằm đối phó hoạt động của Iran ở Trung Đông, theo kênh truyền hình Channel 10 News của Israel.



Thỏa thuận này được hai bên ký ngày 12-12 tại Nhà Trắng, sau hai ngày họp kín. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong đợt họp kín này là Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster. Dẫn đầu phía Israel là Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat. Ngoài ra còn có các đại diện cấp cao quân đội, Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, cộng đồng tình báo hai nước.

Theo Channel 10 News, hai nước đã quyết định thành lập bốn nhóm hành động chung nhằm đối phó Iran. Một nhóm chịu trách nhiệm xử lý quan hệ của Iran với nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon Hezbollah và các nhóm khủng bố khác, cũng như hoạt động của Iran ở Syria. Nhóm này cũng sẽ chịu trách nhiệm soạn chính sách Mỹ-Israel sau khi Syria kết thúc nội chiến.

Nhóm thứ hai có nhiệm vụ xử lý các mục tiêu hạt nhân của Iran, đảm bảo Iran không vi phạm thỏa thuận hạt nhân đã ký với nhóm P5+1. Nhóm này cũng sẽ chuẩn bị các bước đi ngoại giao ngoài thỏa thuận nhằm tăng thêm áp lực lên Iran.

Nhóm thứ ba chịu trách nhiệm xử lý chương trình tên lửa đạn đạo Iran, việc Iran sản xuất tên lửa dẫn đường ở Syria và Lebanon cho Hezbollah nhằm chống lại Israel sau này.

Nhóm cuối cùng được thiết kế chuẩn bị các bước đi nhằm kiểm soát bất kỳ động thái leo thang nào của Iran, Hezbollah, Syria trong khu vực, hay của Hamas ở dải Gaza.



Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sang thăm Mỹ đầu năm nay. Ảnh: WHITE HOUSE

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Israel với Iran đang ngày càng xấu đi nghiêm trọng. Ngay từ khi còn tranh cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran vốn đạt được từ thời chính phủ tiền nhiệm Obama. Nói là làm, vài tháng trước ông Trump báo cáo với Quốc hội rằng Iran không tuân thủ thỏa thuận, mở màn cuộc vận động hủy bỏ thỏa thuận tại Quốc hội.

Đầu tháng này, đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cứng rắn cáo buộc Iran thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi cung cấp vũ khí cho nhóm nổi dậy Houthi tại Yemen.

Về phần mình, Israel luôn lo ngại Iran - nước đối đầu số 1 của Israel tại khu vực -bành trướng ảnh hưởng. Hoạt động quân sự của Iran ở Syria càng khiến Israel đau đầu. An ninh Israel có nguy cơ bị đe dọa khi vài ngày trước có thông tin lực lượng dân quân Iran bảo trợ ở Syria đã tiến sát biên giới với Israel.

Trong khi đó, quan hệ của Mỹ với Israel gần đây lại có bước thăng hoa khi ông Trump ngày 6-12 tuyên bố Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Thách thức lại, Quốc hội Iran ngày 27-12 bỏ phiếu công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine.