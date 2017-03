Những pha chụp ảnh tự sướng chết chóc năm 2015

Tờ The Guardian của Anh đã tổng hợp lại những màn selfie dẫn đến những cái chết tang thương trong năm qua. Những nạn nhân tử vong vì phớt lờ nguy hiểm hoặc quá liều lĩnh trong quá trình chụp ảnh tự sướng chỉ để tạo ra sự khác biệt.

Vào tháng 1-2015, ba trong bốn sinh viên Ấn Độ đã bị xe lửa cán qua người vì cố gắng đứng trên đường ray, ngay trước mũi tàu để chụp ảnh "tự sướng". Sự việc được sinh viên sống sót kể lại. Cùng thời gian đó, hai người đàn ông sống trên đỉnh Ural, thuộc Liên bang Nga và Kazakhstan đã tử vong khi selfie cùng với một quả lựu đạn trên tay sau khi đã rút chốt.





Đến tháng 3, bảy thanh niên ở Ấn Độ rơi xuống hồ chết đuối khi đứng trên thuyền để chụp ảnh selfie. Chiếc thuyền bị mất cân bằng và lật úp, không một ai sống sót.

Trong tháng 5, Eri Yunanto, một thanh niên người Indonesia, cũng đã thiệt mạng khi trèo lên miệng núi lửa Mount Merapi ở Java để chụp ảnh tự sướng. Tại Bali, một du khách người Singapore tên Mohamed Aslam Shahul đã tử nạn vì rơi khỏi mỏm đá trong khi mải mê chụp ảnh selfie. Tại Romania, Anna Ursu (18 tuổi) đã ngã và tử vong sau khi trèo lên nóc xe lửa để chụp ảnh. Tại Ryazan (Nga), một thiếu niên khác cũng đã thiệt mạng vì lý do tương tự.





Vào tháng 8, một người đàn ông tên David Gonzalez Lopez (32 tuổi) ở Tây Ban Nha đã thiệt mạng sau khi cố gắng chụp selfie trước một con bò tót. Trong tháng 9, một thiếu niên người Nga leo lên mái của tòa nhà cao chín tầng và rơi xuống khi đang chụp ảnh. Kristi Kafcaloudis, một phụ nữ trẻ người Úc, đã bỏ mạng sau khi mạo hiểm trèo ra một mỏm đá cheo leo ở Na Uy cũng chỉ để chụp ảnh tự sướng.

Tại Công viên quốc gia Yellowstone (Mỹ), ba người đàn ông đã bị một con bò rừng húc văng và tử vong khi cố gắng selfie ở gần con thú. Ít nhất hai người Mỹ đã nhập viện sau khi chụp ảnh tự sướng cùng rắn đuôi chuông. Quốc gia này cũng xảy ra rất nhiều trường hợp chết do "tự sướng" với một khẩu súng được lên đạn sẵn và kê vào đầu. Khi bấm nút chụp ở tay phải, nạn nhân cũng vô tình bóp cò ở tay trái và tự kết liễu đời mình.