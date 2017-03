Nổ lớn Trung Quốc: 10 người chết, 156 người bị thương

Vụ nổ xảy ra vào đầu giờ chiều tại thị trấn Xinmin, tỉnh Thiểm Tây gây thiệt hại hàng chục tòa nhà bao gồm cả một bệnh viện ở địa phương, hãng Tân Hoa xã cho biết.



Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: CNA

Trong số những người bị thương có 11 người đang được chăm sóc đặc biệt. Hãng Tân hoa xã đưa những hình ảnh cho thấy nhân viên cứu hộ đang đào bới trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập.





Nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: CNA







Một số trang tin dẫn lời người dân gần đó rằng vụ nổ xảy ra có thể là do lưu trữ chất nổ bất hợp pháp. Trung Quốc vốn luôn được biết đến với chất lượng an toàn thấp. Trước đó cũng có các vụ nổ tương tự xảy ra do bảo quản hóa chất kém, các chất nổ công nghiệp có thể dễ dàng lấy được từ ngành khai thác than đang bùng nổ ở Trung Quốc.



Năm ngoái, một loạt các vụ nổ lớn đã xảy ra tại một kho hóa chất ở thành phố Thiên Tân phía bắc Trung Quốc lấy đi mạng sống của 165 người.

Cũng có những trường hợp có người cố tình dàn dựng vụ nổ để giải quyết những khiếu nại của địa phương như tranh chấp đất đai.