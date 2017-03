Nữ nghị sỹ xinh đẹp người Nhật bị khai trừ đảng do bỏ họp đi chơi

Nữ nghị sỹ xinh đẹp Sayuri Uenishi. (Nguồn: Văn phòng Sayuri Uenishi)

Nữ nghị sỹ Sayuri Uenishi, 31 tuổi, một thành viên của Hạ viện thuộc đảng Duy tân Nhật Bản (JIP), sẽ bị khai trừ khỏi chi nhánh Osaka của JIP do ông Hashimoto làm đại diện.Hiện không chắc là cô Uenishi có rời khỏi chính đảng đối lập do ông Hashimoto làm đồng lãnh đạo hay không.Trả lời báo giới tại Osaka, ông Hashimoto cho biết: “Tôi đã đánh giá hàng loạt lời nói và hành động của cô ấy” đồng thời cho biết ông không thể chấp nhận cách lý giải của nữ nghị sỹ Uenishi.Cô Uenishi, hiện là hạ nghị sỹ nhiệm kỳ 2, đã vắng mặt trong phiên họp tại Hạ viện hôm 13/3 khi một cuộc bỏ phiếu thông qua ngân sách tài khóa 2015 với lý do sức khoẻ.Cô Uenishi cho biết cô đã đến khám tại một bệnh viện ở Tokyo ngày hôm trước vì nôn mửa và tiêu chảy nhưng đã cảm thấy tốt hơn và đi ăn tối với một nghị sỹ khác vào tối cùng ngày.Cô cũng thừa nhận đã đi Kyoto hôm 15/3 cũng với thư ký và ở lại qua đêm trong khi lý giải đây là một chuyến công cán.Ông Hashimoto cho biết: “Bỏ phiếu ngân sách là công việc quan trọng nhất đối với các thành viên Quốc hội. Việc cô ấy bỏ qua việc đó là không thể chấp nhận được.”Ngày 3/4, ông Hashimoto cho biết ông tin rằng nghị sỹ Uenishi cần từ chức tại một phiên họp báo mà nữ nghị sỹ này đã xin lỗi và hứa sẽ “hồi đáp một cách thành thực” để không tái diễn sự việc tương tự.Cô Uenishi là nữ nghị sỹ trẻ, xinh đẹp và luôn là đề tài nóng bỏng của báo giới Nhật Bản.Ngày 17/4/2014, một nam nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã có câu đùa khiếm nhã đối với Uenishi khi giục cô sớm lấy chồng và có con khi nữ nghị sỹ này đang chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Yoshitaka Shindo về các giải pháp để đối phó với tình trạng dân số Nhật Bản đang giảm hiện nay.

Vụ việc làm dấy lên làn sóng chỉ trích trong dư luận Nhật Bản về những câu nói đùa tại nghị trường, một nơi đòi hỏi sự nghiêm túc và đứng đắn./.

