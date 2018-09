Ông Shinzo Abe làm Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ thứ 3

Hãng Kyodo đưa tin, trong cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) ngày 20-9, đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giành được 553 phiếu trong tổng số 807 phiếu bầu, giúp ông trở thành Thủ tướng trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp của Nhật Bản.

Trong 553 phiếu của ông Abe có 329 phiếu do các nghị sĩ bầu và 224 phiếu do các đảng viên bầu. Đối thủ của ông Abe là ông Shigeru Ishiba đạt được 254 phiếu, trong đó có 73 phiếu do các nghị sĩ bầu và 181 phiếu do các đảng viên bầu.



Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bỏ phiếu trong cuộc bầu chủ tịch đảng LDP ngày 20-9. Ảnh: AFP

Chiến thắng này giúp chính trị gia 63 tuổi tiếp tục giữ chức thủ tướng tới năm 2021, mở đường cho ông Abe phá kỷ lục thời gian tại vị lâu nhất của ông Taro Katsura, người có ba nhiệm kỳ thủ tướng từ năm 1901 đến 1913. Nhiệm kỳ Thủ tướng mới sẽ chính thức từ ngày mai (21-9), thời gian là 3 năm.

"Cuộc chiến đã kết thúc. Hãy chung tay và đoàn kết xây dựng một nước Nhật Bản mới" -Thủ tướng Abe phát biểu sau chiến thắng.

Ông Abe cho biết điều đầu tiên ông làm là sẽ tiếp tục cải cách hiến pháp, trong đó chủ yếu tập trung vào điều 9 liên quan đến lực lượng phòng vệ Nhật Bản, và sẽ đệ trình quốc hội sau đó.

Trước đó, trong bài diễn thuyết tại thủ đô Tokyo cùng ngày, Thủ tướng Abe đã bày tỏ quyết tâm cùng người dân xây dựng một đất nước mới, khẳng định nhấn mạnh cam kết đem lại cho thế hệ trẻ “một đất nước Nhật Bản tự hào và đầy hy vọng.”