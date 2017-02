Ông Trump lại gây chuyện với Thụy Điển

Ngày 19-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải lên tiếng biện hộ cho việc ông gây chuyện với Thụy Điển ngày trước đó, Reuters cho biết.



Ngày 18-2, ông Trump nói rằng Thụy Điển gặp phải nhiều sự vụ về an ninh nghiêm trọng liên quan đến người nhập cư.

“Nhìn những gì đã xảy ra tối qua tại Thụy Điển. Thụy Điển. Ai có thể tin được điều đó? Thụy Điển. Họ nhận một lượng lớn người nhập cư. Họ đang hứng nhiều vấn đề mà đã từng nghĩ rằng không thể xảy ra” – ông Trump phát biểu trong một buổi gặp hàng ngàn người ủng hộ ngày 18-2.

Thực tế không có sự vụ an ninh nào xảy ra ở Thụy Điển gần đây như lời ông Trump nói. Các số liệu thống kê chính thức cho thấy tỷ lệ tội phạm ở Thụy Điển từ năm 2005 đến nay đã giảm, dù nước này đã nhận hàng trăm ngàn người nhập cư từ các nước có chiến tranh như Syria và Iraq.

Trên trang Twitter của mình, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom đưa lên nói rằng “chúng ta cần tôn trọng kiến thức, sự thật khi đối chiếu với truyền thông”. Tuy nhiên người tiền nhiệm của bà Wallstrom thì gay gắt hơn: “Thụy Điển? Tấn công khủng bố? Ông ấy đã phát hiện ra điều gì? Có rất nhiều câu hỏi đấy” – cựu Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt viết trên Twitter.



Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp với người ủng hộ ở sân bay quốc tế Orlando Melbourne, Florida (Mỹ) ngày 19-2. Ảnh: REUTERS



Chính phủ Thụy Điển đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rõ ông Trump nói thế có ý gì. “Chúng tôi đang cố làm rõ vụ này” – theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Catarina Axelsson.

Và đây là lời giải thích của ông Trump:

“Lời nói của tôi về những gì đang xảy ra ở Thụy Điển căn cứ vào một bản tin được Fox New đưa trước đó có nội dung lo ngại về người nhập cư và Thụy Điển” – ông Trump viết trên Twitter ngày 19-2.

Fox News là kênh truyền hình có quan điểm ủng hộ ông Trump, tối 18-2 đã đưa một bản tin về vấn đề tội phạm an ninh liên quan đến người nhập cư ở Thụy Điển.

Họp báo ngày 19-2, một người phát ngôn Nhà Trắng nói rằng ông Trump chỉ nói chung chung về tình trạng tội phạm an ninh đang gia tăng ở Thụy Điển chứ không đề cập sự vụ cụ thể nào. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã không phát ngôn về yêu cầu của Thụy Điển.

Sự việc xảy ra trong thời điểm ông Trump đang cố gắng siết chặt nhập cư vào Mỹ với lý do để đảm bảo an ninh. Trước sự việc này ông Trump đã bị chỉ trích nhiều vì nói năng thiếu căn cứ. Vài tháng trước, ông Trump nói rằng có hơn 3 triệu người Mỹ bỏ phiếu gian lận tại cuộc bầu cử Mỹ 8-11-2016. Các quan chức bầu cử tuyên bố lời ông Trump nói là sai. Ông Trump còn nói rằng mình chiến thắng với tỷ lệ cách biệt cao nhất so với các kỳ bầu cử tổng thống trong hàng thập kỷ qua.