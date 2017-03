Pháp tuyên bố IS có thể bị xóa sổ

Các điều kiện cần thiết để tiêu diệt IS ở Syria và Iraq đang bắt đầu trở nên rõ ràng, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói với đài phát thanh France Info hôm thứ Năm (21-4).



“Tôi lưu ý rằng IS đang dần rút lui với số lượng đáng kể" - Le Drian cho biết. "Tôi nghĩ IS đã mất 30%-40% lãnh thổ kể từ khi chiếm đóng Syria và Iraq và tấn công Baghdad vào tháng 6-2014” - vị này nói thêm.



Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian trong một buổi họp báo Paris, Pháp, 25-1-2015. Ảnh: AFP Photo/Miguel Medina

Lực lượng liên minh quốc tế đang hỗ trợ lực lượng người Kurd và Iraq bằng đường không. Liên minh chống IS do Mỹ lãnh đạo dự kiến giải phóng hoàn toàn Mosul, Iraq và Raqqa, thủ phủ của IS ở Syria, vào cuối năm, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói thêm.

“Chúng tôi sẽ cần rất nhiều quyết tâm để xóa sổ hoàn toàn IS nhưng các điều kiện thuận lợi đang dần hội tụ” - ông nói.

Thông điệp tích cực được bộ trưởng đưa ra một cách thận trọng. “Tôi cân nhắc rất kỹ và đây là lần đầu tôi có thể truyền tải thông điệp tích cực này” - vị này nhấn mạnh.